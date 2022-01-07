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"عبدالله للطاقة الذرية" تعتمد جامعة تبوك مركزاً تدريبياً لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية

ضمن 5 مراكز معتمدة على مستوى المملكة وتهدف إلى إعداد مهنيين مؤهلين

اعتمدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك كمركز تدريب معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية المتوسطة والصغيرة (1 كيلو وات -2 ميجاوات) المدمجة بشبكة التوزيع.

ويعد مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك أحد خمسة مراكز معتمدة في المملكة من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتصميم منظومات الطاقة الشمسية، حيث تعتبر الدورة شرطاً أساسياً للمهندسين الراغبين للحصول على رخصة مصمم معتمد من قبل الشركة السعودية للكهرباء، ولتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين للعمل على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.


وتهدف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز إلى إعداد مهنيين مؤهلين لتطوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتزويدهم بمعرفة عملية حول أنظمة الطاقة التجارية والسكنية والمرتبطة بالشبكة، إضافة إلى أنها ستمكن المتدربين من تصميم وتركيب ورسم المخططات المكونة من خط واحد وثلاثة خطوط المرتبطة بالشبكة السكنية والأنظمة القائمة على البطارية السكنية.

كما ستساعدهم على إجراء الحسابات المناسبة لأنظمة الطاقة الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمتدربين بعد انتهاء الدورة التسجيل للاختبار المقدم من قبل مقدمي الخدمة " الشركة السعودية للكهرباء "؛ للحصول على رخصة مصمم معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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"عبدالله للطاقة الذرية" تعتمد جامعة تبوك مركزاً تدريبياً لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية
سبق

اعتمدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك كمركز تدريب معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية المتوسطة والصغيرة (1 كيلو وات -2 ميجاوات) المدمجة بشبكة التوزيع.

ويعد مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك أحد خمسة مراكز معتمدة في المملكة من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتصميم منظومات الطاقة الشمسية، حيث تعتبر الدورة شرطاً أساسياً للمهندسين الراغبين للحصول على رخصة مصمم معتمد من قبل الشركة السعودية للكهرباء، ولتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين للعمل على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.


وتهدف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز إلى إعداد مهنيين مؤهلين لتطوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتزويدهم بمعرفة عملية حول أنظمة الطاقة التجارية والسكنية والمرتبطة بالشبكة، إضافة إلى أنها ستمكن المتدربين من تصميم وتركيب ورسم المخططات المكونة من خط واحد وثلاثة خطوط المرتبطة بالشبكة السكنية والأنظمة القائمة على البطارية السكنية.

كما ستساعدهم على إجراء الحسابات المناسبة لأنظمة الطاقة الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمتدربين بعد انتهاء الدورة التسجيل للاختبار المقدم من قبل مقدمي الخدمة " الشركة السعودية للكهرباء "؛ للحصول على رخصة مصمم معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:15 AM

"عبدالله للطاقة الذرية" تعتمد جامعة تبوك مركزاً تدريبياً لتصميم أنظمة الطاقة الشمسية

ضمن 5 مراكز معتمدة على مستوى المملكة وتهدف إلى إعداد مهنيين مؤهلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك كمركز تدريب معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية المتوسطة والصغيرة (1 كيلو وات -2 ميجاوات) المدمجة بشبكة التوزيع.

ويعد مركز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بجامعة تبوك أحد خمسة مراكز معتمدة في المملكة من قبل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتصميم منظومات الطاقة الشمسية، حيث تعتبر الدورة شرطاً أساسياً للمهندسين الراغبين للحصول على رخصة مصمم معتمد من قبل الشركة السعودية للكهرباء، ولتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين للعمل على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.


وتهدف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز إلى إعداد مهنيين مؤهلين لتطوير وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتزويدهم بمعرفة عملية حول أنظمة الطاقة التجارية والسكنية والمرتبطة بالشبكة، إضافة إلى أنها ستمكن المتدربين من تصميم وتركيب ورسم المخططات المكونة من خط واحد وثلاثة خطوط المرتبطة بالشبكة السكنية والأنظمة القائمة على البطارية السكنية.

كما ستساعدهم على إجراء الحسابات المناسبة لأنظمة الطاقة الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمتدربين بعد انتهاء الدورة التسجيل للاختبار المقدم من قبل مقدمي الخدمة " الشركة السعودية للكهرباء "؛ للحصول على رخصة مصمم معتمد في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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