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إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف

عقب إمهال مالكيها وتوجيه إنذار لهم

حررت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة شوارع الطائف والمواقف العامة من أكثر من 1080 سيارة وهيكل تالف ومهجورة تمت إزالتها عقب إنذار مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة.

وتأتي هذه الجهود لأمانة الطائف في إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للمدينة، امتدادًا للحملة الشاملة التي يجري تنفيذها بأنحاء المحافظة لإزالة كل ما يشوه المظهر العام أو يعطل الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بدعم جهود الارتقاء بالمشهد البصري للمدينة، ورفع كل السيارات والهياكل التالفة، واستمرار حصر هذه المركبات وإزالتها بعد منح أصحابها فرصة لتحريكها وإصلاحها بوضع ملصقات تحذيرية ومهلة محددة لمنع سلبيات هذه السيارات المتروكة والتي تتحول إلى مكب للنفايات وبؤرة تلحق الضرر بالأهالي.

يُذكر أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من سحب وإزالة عدد كبير من السيارات التالفة من داخل الأحياء والمواقع الصناعية وبجوار الورش وما زالت الجهود مستمرة لإزالة كل السيارات والهياكل المحصورة.

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إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف
سبق

حررت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة شوارع الطائف والمواقف العامة من أكثر من 1080 سيارة وهيكل تالف ومهجورة تمت إزالتها عقب إنذار مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة.

وتأتي هذه الجهود لأمانة الطائف في إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للمدينة، امتدادًا للحملة الشاملة التي يجري تنفيذها بأنحاء المحافظة لإزالة كل ما يشوه المظهر العام أو يعطل الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بدعم جهود الارتقاء بالمشهد البصري للمدينة، ورفع كل السيارات والهياكل التالفة، واستمرار حصر هذه المركبات وإزالتها بعد منح أصحابها فرصة لتحريكها وإصلاحها بوضع ملصقات تحذيرية ومهلة محددة لمنع سلبيات هذه السيارات المتروكة والتي تتحول إلى مكب للنفايات وبؤرة تلحق الضرر بالأهالي.

يُذكر أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من سحب وإزالة عدد كبير من السيارات التالفة من داخل الأحياء والمواقع الصناعية وبجوار الورش وما زالت الجهود مستمرة لإزالة كل السيارات والهياكل المحصورة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:34 PM

إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف

عقب إمهال مالكيها وتوجيه إنذار لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حررت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة شوارع الطائف والمواقف العامة من أكثر من 1080 سيارة وهيكل تالف ومهجورة تمت إزالتها عقب إنذار مالكيها بضرورة إزالتها خلال المهلة المحددة.

وتأتي هذه الجهود لأمانة الطائف في إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري للمدينة، امتدادًا للحملة الشاملة التي يجري تنفيذها بأنحاء المحافظة لإزالة كل ما يشوه المظهر العام أو يعطل الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بدعم جهود الارتقاء بالمشهد البصري للمدينة، ورفع كل السيارات والهياكل التالفة، واستمرار حصر هذه المركبات وإزالتها بعد منح أصحابها فرصة لتحريكها وإصلاحها بوضع ملصقات تحذيرية ومهلة محددة لمنع سلبيات هذه السيارات المتروكة والتي تتحول إلى مكب للنفايات وبؤرة تلحق الضرر بالأهالي.

يُذكر أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من سحب وإزالة عدد كبير من السيارات التالفة من داخل الأحياء والمواقع الصناعية وبجوار الورش وما زالت الجهود مستمرة لإزالة كل السيارات والهياكل المحصورة.

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201,250 سيارة ..

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