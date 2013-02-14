النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مكافحة التستر التجاري": لا تمديد للفترة التصحيحية.. والمهلة المتبقية يومان

حذرت المخالفين من عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة بـ 5 ملايين ريال

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومان فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ.

وحث البرنامج جميع المخالفين للنظام على تصحيح أوضاعهم خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال"، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بـ 5 ملايين ريال.

كما أكد "برنامج مكافحة التستر" استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة، وذلك عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مكافحة التستر التجاري": لا تمديد للفترة التصحيحية.. والمهلة المتبقية يومان
سبق

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومان فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ.

وحث البرنامج جميع المخالفين للنظام على تصحيح أوضاعهم خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال"، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بـ 5 ملايين ريال.

كما أكد "برنامج مكافحة التستر" استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة، وذلك عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:18 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:46 PM

"مكافحة التستر التجاري": لا تمديد للفترة التصحيحية.. والمهلة المتبقية يومان

حذرت المخالفين من عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة بـ 5 ملايين ريال

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
18
16,491

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومان فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ.

وحث البرنامج جميع المخالفين للنظام على تصحيح أوضاعهم خصوصاً المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال"، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بـ 5 ملايين ريال.

كما أكد "برنامج مكافحة التستر" استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة، وذلك عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة