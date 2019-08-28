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الجوازات: المسافرة المتزوجة الأقل من 21 عاماً يلزمها تصريح

في توضيح على حساب أبشر بـ "تويتر" رداً على أحد الاستفسارات

أفادت إدارة الجوازات، من خلال صفحة "أبشر"، بأن من يقل عمرها عن 21عاماً وهي متزوجة، يلزمها تصريح من ولي أمرها للسفر، بحسب قرار تعديل وثائق السفر الجديد.

جاء هذا الإيضاح في معرض الرد على بعض الاستفسارات المقدمة إلى إدارة الجوازات.

وكانت التعديلات الجديدة على وثائق السفر قد اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هم دون سن "21 عامًا" ويُستثنى من ذلك المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.. كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدّل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة عديداً من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوازات: المسافرة المتزوجة الأقل من 21 عاماً يلزمها تصريح
سبق

أفادت إدارة الجوازات، من خلال صفحة "أبشر"، بأن من يقل عمرها عن 21عاماً وهي متزوجة، يلزمها تصريح من ولي أمرها للسفر، بحسب قرار تعديل وثائق السفر الجديد.

جاء هذا الإيضاح في معرض الرد على بعض الاستفسارات المقدمة إلى إدارة الجوازات.

وكانت التعديلات الجديدة على وثائق السفر قد اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هم دون سن "21 عامًا" ويُستثنى من ذلك المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.. كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدّل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة عديداً من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
01:44 PM

الجوازات: المسافرة المتزوجة الأقل من 21 عاماً يلزمها تصريح

في توضيح على حساب أبشر بـ "تويتر" رداً على أحد الاستفسارات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
12
8,307

أفادت إدارة الجوازات، من خلال صفحة "أبشر"، بأن من يقل عمرها عن 21عاماً وهي متزوجة، يلزمها تصريح من ولي أمرها للسفر، بحسب قرار تعديل وثائق السفر الجديد.

جاء هذا الإيضاح في معرض الرد على بعض الاستفسارات المقدمة إلى إدارة الجوازات.

وكانت التعديلات الجديدة على وثائق السفر قد اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين ممن هم دون سن "21 عامًا" ويُستثنى من ذلك المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.. كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد عدّل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة عديداً من الحقوق؛ إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.

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