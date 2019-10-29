"رويترز": "الحريري" سيقدِّم استقالته اليوم أو غداً

احتجاجات لبنان تدخل يومها الـ13 على التوالي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله: إن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري يتوجه ربما للاستقالة اليوم أو غداً.

ومن المقرر أن يتوجه "الحريري" بكلمة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

واليوم الثلاثاء دخلت احتجاجات لبنان يومها الثالث عشر على التوالي، مع استمرار عملية قطع الطرق في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد التي تشهد شللاً شبه تام.

وأفادت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" في بيروت بتواصل قطع الطرقات في بيروت، فيما يصرُّ المتظاهرون على مطالبهم باستقالة الحكومة، والتأكيد على أن قطع الطرق شكل من أشكال التعبير السلمي؛ للضغط على الطبقة الحاكمة التي لم ترضخ بعدُ لمطالبهم، كما يقولون.

وتحاول الحكومة حصر المحتجين في الساحات الرئيسية، وإعادة فتح الطرق وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع تأزم الوضع الاقتصادي، واستمرار إغلاق المصارف والمدارس والجامعات للأسبوع الثاني على التوالي.

لكن المحتجين يرون أن هذا الأمر يسحب من بين أيديهم أبرز وسائل الضغط على الحكومة.

وكان اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات قد شهد إصابة 3 أشخاص أثناء فتح الجيش طريق صيدا الأولي، حيث وقع تدافع بين صفوف المحتجين، قبل أن يتمكن من إعادة فتحه.

وتفجّرت موجة الاحتجاجات في لبنان في 17 من أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيَّتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية، بما فيها "واتساب".

ورغم تراجع حكومة "الحريري" عن فرض هذه الضريبة، وإقرار سلسلة إصلاحات، فإن زخم الاحتجاجات ازداد بعدما ارتفع سقط المطالب.

ويطالب المحتجون بإقالة حكومة "الحريري"، ورحيل الطبقة السياسية كلها في لبنان، التي يتهمونها بالفساد.