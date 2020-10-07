"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى
قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-07
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:01 PM
"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى
قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.
وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.