"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى

قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.

وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.