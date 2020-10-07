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"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى

قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.

وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.

وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:01 PM

"العبدالعالي": حالات الإصابة بـ"كورونا" تختلف من حالة إلى أخرى

قال: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن حالات الإصابة تختلف من حالة إلى أخرى، لذلك يجب أخذ المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة، ومن أهم المصادر قطاعنا الصحي.

وأضاف "العبدالعالي" خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: لبس الكمامة لفترة طويلة ومنذ بدء الجائحة أحد مصادر الوقاية والحد من انتشار الفيروس وسلامتنا كأفراد ومجتمع.

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