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"الندوة العالمية" تطلق هويتها الجديدة

لتعزيز مكانتها المحلية والدولية

أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هويتها الجديدة، ظهر اليوم الأربعاء، في حفل حضره عدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والداعمين.

جاءت هذه الخطوة في سبيل سعي الندوة إلى تعزيز مكانتها المحلية والدولية والارتقاء بجهودها ورسالتها الإنسانية المنطلقة من مضامين رؤية ٢٠٣٠م، التي تعزز من مكانة المملكة وحضورها الدولي في مجالات العمل الخيري.

وظهر شعار الندوة الجديد بألوان عصرية، وممثلًا لتمددها الدولي، ومعبرًا عن العطاء الخيري.

وذكرت "الندوة العالمية" في فعاليات احتفالها أن هذا التدشين يتزامن مع مناسبتين مهمتين: الأولى هي احتفال المملكة باليوم الوطني "91" الذي يأتي ليؤكد على ريادة المملكة وتلاحم أبنائها وحكومتها ليستمر هذا الوطن المبارك شامخًا معطاءً بعون الله وتوفيقه، ويتزامن كذلك مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام هذه المنظمة المباركة التي تعد غرسًا طيبًا من غراس المملكة العربية السعودية بلاد الخير والعطاء.

ودعت "الندوة العالمية" أن يحفظ الله بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار ويحفظ شعبها وحكومتها التي تساند العمل الخيري والإنساني بكل السبل والوسائل إنه جواد كريم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الندوة العالمية" تطلق هويتها الجديدة
سبق

أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هويتها الجديدة، ظهر اليوم الأربعاء، في حفل حضره عدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والداعمين.

جاءت هذه الخطوة في سبيل سعي الندوة إلى تعزيز مكانتها المحلية والدولية والارتقاء بجهودها ورسالتها الإنسانية المنطلقة من مضامين رؤية ٢٠٣٠م، التي تعزز من مكانة المملكة وحضورها الدولي في مجالات العمل الخيري.

وظهر شعار الندوة الجديد بألوان عصرية، وممثلًا لتمددها الدولي، ومعبرًا عن العطاء الخيري.

وذكرت "الندوة العالمية" في فعاليات احتفالها أن هذا التدشين يتزامن مع مناسبتين مهمتين: الأولى هي احتفال المملكة باليوم الوطني "91" الذي يأتي ليؤكد على ريادة المملكة وتلاحم أبنائها وحكومتها ليستمر هذا الوطن المبارك شامخًا معطاءً بعون الله وتوفيقه، ويتزامن كذلك مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام هذه المنظمة المباركة التي تعد غرسًا طيبًا من غراس المملكة العربية السعودية بلاد الخير والعطاء.

ودعت "الندوة العالمية" أن يحفظ الله بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار ويحفظ شعبها وحكومتها التي تساند العمل الخيري والإنساني بكل السبل والوسائل إنه جواد كريم.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:11 PM

"الندوة العالمية" تطلق هويتها الجديدة

لتعزيز مكانتها المحلية والدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هويتها الجديدة، ظهر اليوم الأربعاء، في حفل حضره عدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والداعمين.

جاءت هذه الخطوة في سبيل سعي الندوة إلى تعزيز مكانتها المحلية والدولية والارتقاء بجهودها ورسالتها الإنسانية المنطلقة من مضامين رؤية ٢٠٣٠م، التي تعزز من مكانة المملكة وحضورها الدولي في مجالات العمل الخيري.

وظهر شعار الندوة الجديد بألوان عصرية، وممثلًا لتمددها الدولي، ومعبرًا عن العطاء الخيري.

وذكرت "الندوة العالمية" في فعاليات احتفالها أن هذا التدشين يتزامن مع مناسبتين مهمتين: الأولى هي احتفال المملكة باليوم الوطني "91" الذي يأتي ليؤكد على ريادة المملكة وتلاحم أبنائها وحكومتها ليستمر هذا الوطن المبارك شامخًا معطاءً بعون الله وتوفيقه، ويتزامن كذلك مع ذكرى مرور خمسين عامًا على قيام هذه المنظمة المباركة التي تعد غرسًا طيبًا من غراس المملكة العربية السعودية بلاد الخير والعطاء.

ودعت "الندوة العالمية" أن يحفظ الله بلاد الحرمين وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها نعم الأمن والرخاء والاستقرار ويحفظ شعبها وحكومتها التي تساند العمل الخيري والإنساني بكل السبل والوسائل إنه جواد كريم.

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