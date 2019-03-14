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سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد

بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها

قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

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سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد
سبق

قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
03:18 PM

سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد

بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

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