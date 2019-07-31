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"التويجري" يشيد بجهود "إغاثي الملك سلمان" في خدمة العمل الإنساني

أكد تخفيفها من معاناة بعض الدول وأسهمت بسد احتياجات اللاجئين والمنكوبين

ثمَّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، الدعم الذي يجده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله -، والذي كان عاملاً بعد عون الله ساهم في تميز الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز لخدمة الإنسانية والرفع من معاناة اللاجئين والمنكوبين في دول العالم بشكلٍ عام، وبعض الدول العربية بشكلٍ خاص، منوهاً بدور المركز الذي تجاوز مرحلة المنح والدعم الإغاثي والإنساني ليكون شريكاً ناجحاً للعمل مع المنظمة، ممثلةً بعدد من مكوناتها الأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في بعض الدول العربية.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد المنظمة للمركز، والتي التقى خلالها رئيس المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المنظمة والمركز وسبل تعزيزها، وبحث اللقاء عديد المواضيع كالتطوع في العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني والكوارث.

وأعرب "التويجري" عن خالص شكره وامتنانه لتلك الجهود المخلصة والمضنية والدؤوبة في أعمال المركز، والتي خففت من معاناة بعض الدول وأسهمت بشكل فاعل في سد احتياجات اللاجئين والمنكوبين، منوهاً كذلك بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي لمستها المنظمة من خلال تعاون المركز مع الجمعيات الأخرى الخليجية بمكتب التنسيق الإغاثي الخليجي.

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"التويجري" يشيد بجهود "إغاثي الملك سلمان" في خدمة العمل الإنساني
سبق

ثمَّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، الدعم الذي يجده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله -، والذي كان عاملاً بعد عون الله ساهم في تميز الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز لخدمة الإنسانية والرفع من معاناة اللاجئين والمنكوبين في دول العالم بشكلٍ عام، وبعض الدول العربية بشكلٍ خاص، منوهاً بدور المركز الذي تجاوز مرحلة المنح والدعم الإغاثي والإنساني ليكون شريكاً ناجحاً للعمل مع المنظمة، ممثلةً بعدد من مكوناتها الأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في بعض الدول العربية.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد المنظمة للمركز، والتي التقى خلالها رئيس المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المنظمة والمركز وسبل تعزيزها، وبحث اللقاء عديد المواضيع كالتطوع في العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني والكوارث.

وأعرب "التويجري" عن خالص شكره وامتنانه لتلك الجهود المخلصة والمضنية والدؤوبة في أعمال المركز، والتي خففت من معاناة بعض الدول وأسهمت بشكل فاعل في سد احتياجات اللاجئين والمنكوبين، منوهاً كذلك بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي لمستها المنظمة من خلال تعاون المركز مع الجمعيات الأخرى الخليجية بمكتب التنسيق الإغاثي الخليجي.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:36 AM

"التويجري" يشيد بجهود "إغاثي الملك سلمان" في خدمة العمل الإنساني

أكد تخفيفها من معاناة بعض الدول وأسهمت بسد احتياجات اللاجئين والمنكوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمَّن الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، الدعم الذي يجده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله -، والذي كان عاملاً بعد عون الله ساهم في تميز الجهود الإغاثية التي يبذلها المركز لخدمة الإنسانية والرفع من معاناة اللاجئين والمنكوبين في دول العالم بشكلٍ عام، وبعض الدول العربية بشكلٍ خاص، منوهاً بدور المركز الذي تجاوز مرحلة المنح والدعم الإغاثي والإنساني ليكون شريكاً ناجحاً للعمل مع المنظمة، ممثلةً بعدد من مكوناتها الأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في بعض الدول العربية.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد المنظمة للمركز، والتي التقى خلالها رئيس المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المنظمة والمركز وسبل تعزيزها، وبحث اللقاء عديد المواضيع كالتطوع في العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني والكوارث.

وأعرب "التويجري" عن خالص شكره وامتنانه لتلك الجهود المخلصة والمضنية والدؤوبة في أعمال المركز، والتي خففت من معاناة بعض الدول وأسهمت بشكل فاعل في سد احتياجات اللاجئين والمنكوبين، منوهاً كذلك بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي لمستها المنظمة من خلال تعاون المركز مع الجمعيات الأخرى الخليجية بمكتب التنسيق الإغاثي الخليجي.

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