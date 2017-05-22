"الإسلاموفوبيا" والكراهية وآلية المواجهة .. محور نقاشات إفطار المركز الإسلامي بلندن

بحضور رئيس حزب "العمال" البريطاني ونخبة من السياسيين والمثقفين والدبلوماسيين

دعا المركز الثقافي الإسلامي بلندن، نخبة من السياسيين والمثقفين والدبلوماسيين في بريطانيا، إلى الإفطار، مساء الأحد الماضي، يتقدمهم جيرمي كوربن؛ رئيس حزب "العمال" البريطاني، الذي ألقى كلمةً تحدث فيها عن ضرورة التصدّي لخطاب الكراهية؛ شاكراً المركز الإسلامي ورئيسه على جهوده الواضحة.

ورحب رئيس المركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد الدبيان؛ في كلمته، بالضيوف متناولاً الحديث عن معاني شهر رمضان، وأهمية الحوار، وعن الإسلام كدين يجمع ولا يفرق، وعن المركز الثقافي الإسلامي كمنظمة بريطانية تسعى إلى توطيد أواصر المجتمع بكل فئاته وأديانه.

حضر الإفطار مجموعة من ممثلي السفارات العربية والإسلامية يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي السفير خالد الدويسان؛ سفير دولة الكويت، ورئيس مجلس أمناء المركز.

وقال الدبيان؛ إن المركز الثقافي الاسلامي هو من أقدم المراكز، ليس فقط في بريطانيا؛ بل في أوروبا، وتحدث كيف تم افتتاحه تاريخياً وكيف قدمت الحكومة البريطانية الأرض.

وثمّن استمرار المركز حتى اليوم بجهود الجميع، وقال: نستمر في خدمة الجميع وليس فقط المسلمين؛ بل كل البريطانيين.

وتحدث الدبيان؛ عن معاني شهر رمضان، والعلاقة مع الله، وكيفية تعامل الفرد مع المجتمع، وإعادة تقييمه لعلاقته مع أسرته وجيرانه، وما جرى في نيوزيلندا وسريلانكا، وعن ضرورة التضامن مع بعضنا، وكيف يمكن أن تدعم المنظمات الإسلامية عمل الحكومة البريطانية.

وقال: نحن مستعدون لذلك للوقوف والتصدّي للكراهية والتطرف ونحن نعلم جميعا أن نسبة "الإسلاموفوبيا" قد ارتفعت ويجب الوقوف ضدّها.

وشكر الدبيان؛ جيرمي كوربن؛ رئيس حزب "العمال" البريطاني، على مواقفه، وأكّد أن العنف والعنف المضاد.. هذه السلسلة البغيضة يجب أن تنتهي وتتوقف فوراً، ويجب ان نضع أيدينا معاً للتصدّي لكل ذلك.

وعبّر عن قلق المجتمع الاسلامي من التيار الذي ينهض في أوروبا متطرفاً ضدّ المسلمين قائلاً: "هذا يجب أن يتوقف لأننا إخوة في الإنسانية جميعاً وعلينا أن نصنع المستقبل".

بينما تحدث كوربن؛ بعد شكره الدبيان؛ على دعوته إلى الإفطار عن "الإسلاموفوبيا"، وشكر المسلمين للطريقة التي تعاملوا بها معها للوقوف ضدّها.

وأكّد أن المنظمات الخيرية تعمل وتساعد الناس، ونحتاج إلى أكثر من التعاون والعمل، مقدماً شكره للمركز الإسلامي في لندن على فتحه أبوابه للمحتاجين؛ متناولاً في حديثه اللاجئين والمعاناة الإنسانية والتحدّي الذي نعيشه نتيجة لذلك والحرب في سوريا والعراق.

وشكر مجدداً المركز الإسلامي على عنايته بالشباب أيضاً.

وأشار كوربن؛ إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الكراهية والتحريض، معبراً عن أسفه وسخطه للطريقة التي يتم التعامل بها؛ لأنها بذلك تنتهك حقوق جميع الديانات وليس ديانة واحدة.