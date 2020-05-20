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لاقتراب العيد.. "بناء" تقدم صرف المساعدات لمستفيديها عن شهر مايو

فيما بلغ إجمالي الكفالة الشهرية للجمعية أكثر من 1.1 مليون ريال

قررت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تقديم صرف المساعدات لمستفيديها البالغ عددهم 2535 مستفيدًا ومستفيدة عن شهر مايو الجاري، ليكون الصرف بتاريخ 19 مايو بدلاً من يوم 27 مايو؛ نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا مع إضافة 200 ريال كسوة العيد لكل مستفيد بمبلغ إجمالي سبعة آلاف وخمسمائة ريال، فيما يبلغ إجمالي الكفالة الشهرية مليونًا ومئة واثني عشر ألفاً وأربع مئة وخمسين ريالاً (1112450) ريالًا.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن تقديم الصرف لهذا الشهر يأتي في إطار حرص الجمعية واهتمامها بمستفيديها، ومراعاة مصالحهم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال.

يُذكر أن الجمعية قدمت مساعداتها لمستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك، بلغت 2 مليون و124 ألف ريال، وزعت على عدة خدمات؛ منها مبالغ الكفالة 983950 ريالًا، ومبلغ 779400 ريالًا للسلة الرمضانية عبر تطبيق نعناع الإلكتروني لحماية الأسر من الذهاب للأسواق، وكذلك ذبيحة رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500، بإجمالي 230 ذبيحة استفادت منها 460 أسرة، كما تضمّنت مساعدات "السلة الوقائية" مبلغ 216000 ألف ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.

جمعية بناء لرعاية الأيتام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لاقتراب العيد.. "بناء" تقدم صرف المساعدات لمستفيديها عن شهر مايو
سبق

قررت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تقديم صرف المساعدات لمستفيديها البالغ عددهم 2535 مستفيدًا ومستفيدة عن شهر مايو الجاري، ليكون الصرف بتاريخ 19 مايو بدلاً من يوم 27 مايو؛ نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا مع إضافة 200 ريال كسوة العيد لكل مستفيد بمبلغ إجمالي سبعة آلاف وخمسمائة ريال، فيما يبلغ إجمالي الكفالة الشهرية مليونًا ومئة واثني عشر ألفاً وأربع مئة وخمسين ريالاً (1112450) ريالًا.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن تقديم الصرف لهذا الشهر يأتي في إطار حرص الجمعية واهتمامها بمستفيديها، ومراعاة مصالحهم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال.

يُذكر أن الجمعية قدمت مساعداتها لمستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك، بلغت 2 مليون و124 ألف ريال، وزعت على عدة خدمات؛ منها مبالغ الكفالة 983950 ريالًا، ومبلغ 779400 ريالًا للسلة الرمضانية عبر تطبيق نعناع الإلكتروني لحماية الأسر من الذهاب للأسواق، وكذلك ذبيحة رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500، بإجمالي 230 ذبيحة استفادت منها 460 أسرة، كما تضمّنت مساعدات "السلة الوقائية" مبلغ 216000 ألف ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
06:22 PM

لاقتراب العيد.. "بناء" تقدم صرف المساعدات لمستفيديها عن شهر مايو

فيما بلغ إجمالي الكفالة الشهرية للجمعية أكثر من 1.1 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قررت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تقديم صرف المساعدات لمستفيديها البالغ عددهم 2535 مستفيدًا ومستفيدة عن شهر مايو الجاري، ليكون الصرف بتاريخ 19 مايو بدلاً من يوم 27 مايو؛ نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا مع إضافة 200 ريال كسوة العيد لكل مستفيد بمبلغ إجمالي سبعة آلاف وخمسمائة ريال، فيما يبلغ إجمالي الكفالة الشهرية مليونًا ومئة واثني عشر ألفاً وأربع مئة وخمسين ريالاً (1112450) ريالًا.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن تقديم الصرف لهذا الشهر يأتي في إطار حرص الجمعية واهتمامها بمستفيديها، ومراعاة مصالحهم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين أكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال.

يُذكر أن الجمعية قدمت مساعداتها لمستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة من خدماتها في شهر رمضان المبارك، بلغت 2 مليون و124 ألف ريال، وزعت على عدة خدمات؛ منها مبالغ الكفالة 983950 ريالًا، ومبلغ 779400 ريالًا للسلة الرمضانية عبر تطبيق نعناع الإلكتروني لحماية الأسر من الذهاب للأسواق، وكذلك ذبيحة رمضان للأسر بواقع نصف ذبيحة لكل أسرة بتكلفة بلغت 310500، بإجمالي 230 ذبيحة استفادت منها 460 أسرة، كما تضمّنت مساعدات "السلة الوقائية" مبلغ 216000 ألف ريال بواقع 300 ريال لكل أسرة.

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