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ضمك يسعى لتعديل أوضاعه.. والوحدة لمواصلة انتصاراته

في افتتاح الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.

أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمك يسعى لتعديل أوضاعه.. والوحدة لمواصلة انتصاراته
سبق

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.

أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:52 AM

ضمك يسعى لتعديل أوضاعه.. والوحدة لمواصلة انتصاراته

في افتتاح الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء واحد، يستضيف من خلاله فريق ضمك نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

ضمك يدخل المباراة وهو يبحث عن التعويض بعد الخسارة القوية أمام الحزم في الجولة الماضية 0-4، ويحتل المركز الخامس عشر "ما قبل الأخير" بنقاطه الأربع.

أما الوحدة فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية منذ التعاقد مع المدرب كارينيو.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وحقق الفوز في آخر مبارياته أمام الفتح 2-0.

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