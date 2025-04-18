النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

بـ236 حالة.. جدة بالمركز الثاني في أعداد مصابي "كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

ارتفاع عدد المحافظات والمراكز التي تشهد إصابات إلى 23

جاءت جدة، اليوم السبت، في المركز الثاني من حيث أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مسجلة 236 حالة بعد مكة المكرمة التي تصدرت مناطق المملكة ومحافظاتها.

وطال الفيروس اليوم 23 محافظة ومركزاً بعد أن كان العدد أمس 19 منطقة ومحافظة، وذلك بعد انضمام مركز ثريبان بمنطقة مكة المكرمة مسجلاً حالة واحدة.

ولا تزال أعداد العمالة الأجنبية والمجمعات السكنية في عدد من أحياء جدة في تزايد، وكانت اللجنة المشكلة لمعالجة الوضع قد بدأت أعمالها من الرابع من شهر شعبان الحالي.

جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ236 حالة.. جدة بالمركز الثاني في أعداد مصابي "كورونا" في بيان "الصحة" اليوم
سبق

جاءت جدة، اليوم السبت، في المركز الثاني من حيث أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مسجلة 236 حالة بعد مكة المكرمة التي تصدرت مناطق المملكة ومحافظاتها.

وطال الفيروس اليوم 23 محافظة ومركزاً بعد أن كان العدد أمس 19 منطقة ومحافظة، وذلك بعد انضمام مركز ثريبان بمنطقة مكة المكرمة مسجلاً حالة واحدة.

ولا تزال أعداد العمالة الأجنبية والمجمعات السكنية في عدد من أحياء جدة في تزايد، وكانت اللجنة المشكلة لمعالجة الوضع قد بدأت أعمالها من الرابع من شهر شعبان الحالي.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:30 PM

بـ236 حالة.. جدة بالمركز الثاني في أعداد مصابي "كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

ارتفاع عدد المحافظات والمراكز التي تشهد إصابات إلى 23

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
6,171

جاءت جدة، اليوم السبت، في المركز الثاني من حيث أعداد المصابين بفيروس "كورونا" مسجلة 236 حالة بعد مكة المكرمة التي تصدرت مناطق المملكة ومحافظاتها.

وطال الفيروس اليوم 23 محافظة ومركزاً بعد أن كان العدد أمس 19 منطقة ومحافظة، وذلك بعد انضمام مركز ثريبان بمنطقة مكة المكرمة مسجلاً حالة واحدة.

ولا تزال أعداد العمالة الأجنبية والمجمعات السكنية في عدد من أحياء جدة في تزايد، وكانت اللجنة المشكلة لمعالجة الوضع قد بدأت أعمالها من الرابع من شهر شعبان الحالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,326
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,369

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة