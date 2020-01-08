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"الحربي" يحذِّر: موجة باردة هي الأعنف ستضرب هذه المناطق خلال اليومَيْن المقبلَيْن

أهاب بأصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري لأخذ الحيطة والحذر من شدة البرد

حذَّر إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الأربعاء من موجة هوائية شديدة البرودة، تضرب عددًا من مناطق السعودية، وتصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وذلك خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

وتفصيلاً، قال "الحربي" في تصريح إلى "سبق": حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض من أصل قطبي، يدفع بأخدود هوائي بارد في طبقات الجو العليا نحو السعودية. ومن المتوقع نشاط رعدي محدود، وفرص مواتية لهطول أمطار متفرقة على الشمالية الشرقية، وكذلك القريات وطريف وتبوك - بأمر الله -.

وأضاف: من المتوقع - بأمر الله - تساقط الثلوج على المرتفعات القريبة من القريات وجبال اللوز، وكذلك طريف. وستتهيأ الفرصة من مساء الخميس 9 يناير، وتزداد يوم الجمعة - بمشيئة الله -. ومن المرجح أن يحل الزائر الأبيض ساعات عدة، ويرافق ذلك اندفاع كتله هوائية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتابع: من المحتمل تسجيل درجات حرارة صفرية على معظم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك الشمالية الغربية، تتقدم لاحقًا نحو المناطق الداخلية، مع فرص تكوُّن الصقيع على أجزاء واسعة من السعودية. وتعتبر هذه الموجة من أشد الموجات الباردة لهذا الشتاء حتى الآن.

ونصح "الحربي" أصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري بأخذ الحيطة والحذر من شدة البرودة.

وختم تصريحه بقوله: "من المتوقع نشاط محدود للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار شرق المرتفعات الجنوبية، وكذلك شرق المدينة المنورة، ونواحي حفر الباطن ورفحاء والنعيرية، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر - بأمر الله -".

الباحث في المناخ إبراهيم الحربي موجة هوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي" يحذِّر: موجة باردة هي الأعنف ستضرب هذه المناطق خلال اليومَيْن المقبلَيْن
سبق

حذَّر إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الأربعاء من موجة هوائية شديدة البرودة، تضرب عددًا من مناطق السعودية، وتصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وذلك خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

وتفصيلاً، قال "الحربي" في تصريح إلى "سبق": حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض من أصل قطبي، يدفع بأخدود هوائي بارد في طبقات الجو العليا نحو السعودية. ومن المتوقع نشاط رعدي محدود، وفرص مواتية لهطول أمطار متفرقة على الشمالية الشرقية، وكذلك القريات وطريف وتبوك - بأمر الله -.

وأضاف: من المتوقع - بأمر الله - تساقط الثلوج على المرتفعات القريبة من القريات وجبال اللوز، وكذلك طريف. وستتهيأ الفرصة من مساء الخميس 9 يناير، وتزداد يوم الجمعة - بمشيئة الله -. ومن المرجح أن يحل الزائر الأبيض ساعات عدة، ويرافق ذلك اندفاع كتله هوائية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتابع: من المحتمل تسجيل درجات حرارة صفرية على معظم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك الشمالية الغربية، تتقدم لاحقًا نحو المناطق الداخلية، مع فرص تكوُّن الصقيع على أجزاء واسعة من السعودية. وتعتبر هذه الموجة من أشد الموجات الباردة لهذا الشتاء حتى الآن.

ونصح "الحربي" أصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري بأخذ الحيطة والحذر من شدة البرودة.

وختم تصريحه بقوله: "من المتوقع نشاط محدود للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار شرق المرتفعات الجنوبية، وكذلك شرق المدينة المنورة، ونواحي حفر الباطن ورفحاء والنعيرية، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر - بأمر الله -".

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:42 PM

"الحربي" يحذِّر: موجة باردة هي الأعنف ستضرب هذه المناطق خلال اليومَيْن المقبلَيْن

أهاب بأصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري لأخذ الحيطة والحذر من شدة البرد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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حذَّر إبراهيم بن متعب الحربي، الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الأربعاء من موجة هوائية شديدة البرودة، تضرب عددًا من مناطق السعودية، وتصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وذلك خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

وتفصيلاً، قال "الحربي" في تصريح إلى "سبق": حالة عدم استقرار ناتجة من منخفض من أصل قطبي، يدفع بأخدود هوائي بارد في طبقات الجو العليا نحو السعودية. ومن المتوقع نشاط رعدي محدود، وفرص مواتية لهطول أمطار متفرقة على الشمالية الشرقية، وكذلك القريات وطريف وتبوك - بأمر الله -.

وأضاف: من المتوقع - بأمر الله - تساقط الثلوج على المرتفعات القريبة من القريات وجبال اللوز، وكذلك طريف. وستتهيأ الفرصة من مساء الخميس 9 يناير، وتزداد يوم الجمعة - بمشيئة الله -. ومن المرجح أن يحل الزائر الأبيض ساعات عدة، ويرافق ذلك اندفاع كتله هوائية شديدة البرودة، تعمل على انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتابع: من المحتمل تسجيل درجات حرارة صفرية على معظم المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، وكذلك الشمالية الغربية، تتقدم لاحقًا نحو المناطق الداخلية، مع فرص تكوُّن الصقيع على أجزاء واسعة من السعودية. وتعتبر هذه الموجة من أشد الموجات الباردة لهذا الشتاء حتى الآن.

ونصح "الحربي" أصحاب المخيمات والمتنزهين في البراري بأخذ الحيطة والحذر من شدة البرودة.

وختم تصريحه بقوله: "من المتوقع نشاط محدود للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار شرق المرتفعات الجنوبية، وكذلك شرق المدينة المنورة، ونواحي حفر الباطن ورفحاء والنعيرية، وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر - بأمر الله -".

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