مسح شامل للتغريدات.. دراسة تحليلية تبلور مضامين حساب "سند محمد بن سلمان"

استقصاء يحمل تحليلًا للمضامين ويرصد انعكاسات تفاعل المتابعين مع الموضوعات

صدر حديثًا عن مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسة جديدة تتناول حساب برنامج "سند محمد بن سلمان" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لاستقصاء المؤشرات والأدوار الاتصالية للحساب، والمسح الشامل لتغريدات الحساب، وتحليل مضامينها، إضافة إلى رصد انعكاسات تفاعل المتابعين مع موضوعات التغريد، والتعرف على أبرز أساليب المعالجة الموضوعية والإعلامية للحساب.



وأشارت الدراسة إلى أن الحساب يمثل استمرارًا للجهود المجتمعية الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله – في مجال العمل الخيري وتدشين المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات للارتقاء بمستوى جودة الحياة وضمان الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع السعودي، وتحقيقًا للغايات السامية لرؤية المملكة 2030 في هذا الإطار المجتمعي.



ولبرنامج سند محمد بن سلمان عدة أهداف من أهمها المساندة لتحقيق التنمية والازدهار، وتلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان، فيما تتشكل مرتكزات البرنامج من دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية، والدعم المالي وتيسير الزواج، وتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، إضافة إلى تدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي.



ونوهت الدراسة إلى أن الحساب نشأ في 30 ديسمبر من عام 2018، ووصلت تغريداته 198 تغريدة، بمتوسط شهري يقدر بنحو 6 تغريدات، وتنعكس من خلال سمات التغريد فيه تأكيدات على عمق الثقة في القيادة، والتفاؤل بمستقبل مشرق لشعب المملكة، إضافة إلى الاعتماد على لغة كمية إحصائية تعتمد على الأرقام والشواهد.



وأظهر الحساب من خلال التحليل الذي أخضعته له الدراسة اهتمام البرنامج بكافة مناطق ومدن المملكة، ودراسة الحالات بما يحقق عدالة العطاء الخيري، وضمان وصول المبادرات إلى المستحقين الحقيقيين، فيما تتمثل سماته بالاعتماد على أسلوب التكامل العقلاني والعاطفي، والاستفادة من مدى ولاء المواطن السعودي لقيادته الرشيدة، إضافة إلى توظيف مجموعة من الأساليب الإقناعية في رسائله الاتصالية، وتطويع أساليب إثارة العواطف وعرض الأثر الإيجابي العائد على المواطن السعودي، والتركيز على عرض الإحصائيات الخاصة بأعداد المستفيدين والمبالغ المخصصة لكل مبادرة.



وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في ارتباط الحساب بأدوار معرفية وتوعوية وترويجية، وحظوة تغريدات الحساب بمستويات تفاعل مرتفعة، إضافة إلى تمثيل الحساب منصة ترويجية لأنشطة برنامج سند محمد بن سلمان، واستعراض المستهدفات والمنجزات التي حققها البرنامج بأبعاده الاستراتيجية.