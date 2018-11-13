"هيئة الاتصالات" تطلق البرنامج التدريبي الرابع "بذور من أجل المستقبل"

يدرب الطلابَ المتميزين في 10 جامعات سعودية ويشجع على تبادل المعرفة

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع شركة هواوي، البرنامجَ التدريبي "بذور من أجل المستقبل" في عامه الرابع، والخاص بتدريب الطلاب المتميزين في 10 جامعات سعودية، بتخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات بمقر شركة "هواوي" في شنزن الصينية؛ وذلك بحضور نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الدعم المؤسسي أحمد بن محمد الجربوع، والقنصل في سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمملكة تشو زينغ لونغ، والرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة" دينس زهانغ.

ويهدف البرنامج في عامه الرابع إلى تدريب وتأهيل وتنمية المواهب المحلية الواعدة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع تبادل المعرفة، وزيادة معرفة واهتمام الأفراد بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن أكثر من 50 طالباً مميزاً في الجامعات السعودية قد استفاد من برنامج "بذور من أجل المستقبل"، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.