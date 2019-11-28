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الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا

"المرور" يدعو قائدي المركبات ببلجرشي إلى أخذ الحيطة والحذر

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.

ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

الجهات الأمنية عقبة قلوة بالباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا
سبق

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.

ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
07:26 PM

الجهات الأمنية بالباحة تعيد فتح عقبة قلوة وتغلق "حزنة" و"الأبناء" احترازيًا

"المرور" يدعو قائدي المركبات ببلجرشي إلى أخذ الحيطة والحذر

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أحمد العبدالله - الباحة
0
1,084

أعادت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة فتح عقبة قلوة بالباحة بعد هطول أمطار تسببت في تساقط الصخور وإغلاق العقبة احترازيًا لضمان سلامة مرتادي الطريق.

في المقابل أغلقت الجهات ودوريات المرور الطريق في عقبة حزنة وعقبة الأبناء احترازياً لهطول الأمطار ووجود عوائق رملية.

ودعت إدارة المرور بالمنطقة مستخدمي طرق محافظة بلجرشي أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية في جميع المواقع لتسهيل حركة السير وتقديم الخدمة لمحتاجيها.

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