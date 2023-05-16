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لقطات مخيفة.. حيّة عملاقة تلتهم حيواناً في حديقة منزل بأستراليا

استدعاء صائد ثعابين للتخلص منها

كشفت لقطات مروعة لحظة قيام حية ضخمة بابتلاع حيوان بوسوم في حديقة أحد المنازل بأستراليا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة مؤخراً بمدينة صن شاين كوست في ولاية كوينزلاند شرقي أستراليا، حيث فوجئت الأسرة بالمشهد المخيف في الحديقة الخلفية للمنزل.

وقامت الأسرة باستدعاء صائد الثعابين ستيوارت ماكنزي، للتخلص من الحية العملاقة.

وقالت الصحيفة: "عندما وصل ماكنزي إلى المنزل، أصيب بصدمة عندما رأى حية ضخمة تتدلى من سطح المنزل، وقد تعلق في فمها حيوان بوسوم كبير بذيل ضخم، وعندما أدرك ماكنزي أن البوسوم ميت، قرر أن يترك الحية لتكمل وجبتها".

وقال "ماكنزي": "عندما وصلت كانت تتدلى من السطح والحيوان معلق في فمها، واستغرق الأمر حوالي ساعة لتتناول وجبتها بالكامل، فجلست أتحدث مع الأسرة بينما كنا نشاهده".

وأضاف: "قررت التقاط بعض الصور وفيديو للواقعة".

ووفقاً لناشيونال جيوغرافيك، تلتف هذه الحيات حول فرائسها وتسحقها حتى الموت قبل ابتلاعها بالكامل، وهي تمتلك فكين عملاقين قادرين على التمدد حول الفريسة الكبيرة.

ويقول "ماكنزي": "لقد أعدنا الحية إلى الأدغال بعيداً عن المنازل، وهناك ستتمكن من هضم وجبتها بسلام".

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لقطات مخيفة.. حيّة عملاقة تلتهم حيواناً في حديقة منزل بأستراليا
سبق

كشفت لقطات مروعة لحظة قيام حية ضخمة بابتلاع حيوان بوسوم في حديقة أحد المنازل بأستراليا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة مؤخراً بمدينة صن شاين كوست في ولاية كوينزلاند شرقي أستراليا، حيث فوجئت الأسرة بالمشهد المخيف في الحديقة الخلفية للمنزل.

وقامت الأسرة باستدعاء صائد الثعابين ستيوارت ماكنزي، للتخلص من الحية العملاقة.

وقالت الصحيفة: "عندما وصل ماكنزي إلى المنزل، أصيب بصدمة عندما رأى حية ضخمة تتدلى من سطح المنزل، وقد تعلق في فمها حيوان بوسوم كبير بذيل ضخم، وعندما أدرك ماكنزي أن البوسوم ميت، قرر أن يترك الحية لتكمل وجبتها".

وقال "ماكنزي": "عندما وصلت كانت تتدلى من السطح والحيوان معلق في فمها، واستغرق الأمر حوالي ساعة لتتناول وجبتها بالكامل، فجلست أتحدث مع الأسرة بينما كنا نشاهده".

وأضاف: "قررت التقاط بعض الصور وفيديو للواقعة".

ووفقاً لناشيونال جيوغرافيك، تلتف هذه الحيات حول فرائسها وتسحقها حتى الموت قبل ابتلاعها بالكامل، وهي تمتلك فكين عملاقين قادرين على التمدد حول الفريسة الكبيرة.

ويقول "ماكنزي": "لقد أعدنا الحية إلى الأدغال بعيداً عن المنازل، وهناك ستتمكن من هضم وجبتها بسلام".

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:58 AM

لقطات مخيفة.. حيّة عملاقة تلتهم حيواناً في حديقة منزل بأستراليا

استدعاء صائد ثعابين للتخلص منها

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أيمن حسن - الرياض
11
12,051

كشفت لقطات مروعة لحظة قيام حية ضخمة بابتلاع حيوان بوسوم في حديقة أحد المنازل بأستراليا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة مؤخراً بمدينة صن شاين كوست في ولاية كوينزلاند شرقي أستراليا، حيث فوجئت الأسرة بالمشهد المخيف في الحديقة الخلفية للمنزل.

وقامت الأسرة باستدعاء صائد الثعابين ستيوارت ماكنزي، للتخلص من الحية العملاقة.

وقالت الصحيفة: "عندما وصل ماكنزي إلى المنزل، أصيب بصدمة عندما رأى حية ضخمة تتدلى من سطح المنزل، وقد تعلق في فمها حيوان بوسوم كبير بذيل ضخم، وعندما أدرك ماكنزي أن البوسوم ميت، قرر أن يترك الحية لتكمل وجبتها".

وقال "ماكنزي": "عندما وصلت كانت تتدلى من السطح والحيوان معلق في فمها، واستغرق الأمر حوالي ساعة لتتناول وجبتها بالكامل، فجلست أتحدث مع الأسرة بينما كنا نشاهده".

وأضاف: "قررت التقاط بعض الصور وفيديو للواقعة".

ووفقاً لناشيونال جيوغرافيك، تلتف هذه الحيات حول فرائسها وتسحقها حتى الموت قبل ابتلاعها بالكامل، وهي تمتلك فكين عملاقين قادرين على التمدد حول الفريسة الكبيرة.

ويقول "ماكنزي": "لقد أعدنا الحية إلى الأدغال بعيداً عن المنازل، وهناك ستتمكن من هضم وجبتها بسلام".

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