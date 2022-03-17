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شاهد.. اقتحام مزارات دينية بـ"قم" الإيرانية من قِبل متطرفين تابعين للمرشد خامنئي

"روحاني" رفض فرض الحجر الصحي على طهران: "لا يوجد شيء يستدعي"

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين مقاطع فيديو لمتطرفين تابعين للمرشد الأعلى خامنئي وهم يقتحمون مزارات دينية بمدينة "قم"؛ وذلك بعد إغلاقها من الحكومة الإيرانية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الذي انتشر وحصد حياة الكثير من أبناء الشعب الإيراني.

وأظهر المقطع تجمُّع العشرات من الإيرانيين من الرجال والنساء محاولين اقتحام مزار ديني في محافظة "قم"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في إيران؛ وذلك بعد قرار السلطات إغلاقه لمحاربة تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد قررت السبت الماضي إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة "قم" للحد من انتشار الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات المتبعة بعد تسجيل 14991 حالة إصابة في البلاد، و853 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران مُصرًّا على أنه "لا يوجد شيء يستدعي الحجر الصحي في إيران، ولن يُسمح لحكام المقاطعات باتخاذ قرارات بشأن إجراءات الحجر".

وقال روحاني في تصريحات خلال اجتماع الحكومة لمناقشة أزمة كورونا أمس الاثنين، وبثها التلفزيون الإيراني: "ليس هناك شيء يسمى الحجر الصحي، لا الآن، ولا خلال عطلة النوروز. هذه كلها إشاعات".

إيران المزارات الدينية الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. اقتحام مزارات دينية بـ"قم" الإيرانية من قِبل متطرفين تابعين للمرشد خامنئي
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين مقاطع فيديو لمتطرفين تابعين للمرشد الأعلى خامنئي وهم يقتحمون مزارات دينية بمدينة "قم"؛ وذلك بعد إغلاقها من الحكومة الإيرانية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الذي انتشر وحصد حياة الكثير من أبناء الشعب الإيراني.

وأظهر المقطع تجمُّع العشرات من الإيرانيين من الرجال والنساء محاولين اقتحام مزار ديني في محافظة "قم"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في إيران؛ وذلك بعد قرار السلطات إغلاقه لمحاربة تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد قررت السبت الماضي إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة "قم" للحد من انتشار الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات المتبعة بعد تسجيل 14991 حالة إصابة في البلاد، و853 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران مُصرًّا على أنه "لا يوجد شيء يستدعي الحجر الصحي في إيران، ولن يُسمح لحكام المقاطعات باتخاذ قرارات بشأن إجراءات الحجر".

وقال روحاني في تصريحات خلال اجتماع الحكومة لمناقشة أزمة كورونا أمس الاثنين، وبثها التلفزيون الإيراني: "ليس هناك شيء يسمى الحجر الصحي، لا الآن، ولا خلال عطلة النوروز. هذه كلها إشاعات".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:41 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

شاهد.. اقتحام مزارات دينية بـ"قم" الإيرانية من قِبل متطرفين تابعين للمرشد خامنئي

"روحاني" رفض فرض الحجر الصحي على طهران: "لا يوجد شيء يستدعي"

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عبدالله العنزي - الرياض
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين مقاطع فيديو لمتطرفين تابعين للمرشد الأعلى خامنئي وهم يقتحمون مزارات دينية بمدينة "قم"؛ وذلك بعد إغلاقها من الحكومة الإيرانية ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الذي انتشر وحصد حياة الكثير من أبناء الشعب الإيراني.

وأظهر المقطع تجمُّع العشرات من الإيرانيين من الرجال والنساء محاولين اقتحام مزار ديني في محافظة "قم"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في إيران؛ وذلك بعد قرار السلطات إغلاقه لمحاربة تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد قررت السبت الماضي إغلاق المزارات والمراقد الدينية في مدينة "قم" للحد من انتشار الفيروس؛ وذلك ضمن الإجراءات المتبعة بعد تسجيل 14991 حالة إصابة في البلاد، و853 حالة وفاة.

من ناحية أخرى، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران مُصرًّا على أنه "لا يوجد شيء يستدعي الحجر الصحي في إيران، ولن يُسمح لحكام المقاطعات باتخاذ قرارات بشأن إجراءات الحجر".

وقال روحاني في تصريحات خلال اجتماع الحكومة لمناقشة أزمة كورونا أمس الاثنين، وبثها التلفزيون الإيراني: "ليس هناك شيء يسمى الحجر الصحي، لا الآن، ولا خلال عطلة النوروز. هذه كلها إشاعات".

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