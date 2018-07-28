النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي

تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند ثم اليابان

كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.

ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي
سبق

كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.

ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
09:46 AM

الصادرات السلعية السعودية تقفز 120% في مايو الماضي

تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند ثم اليابان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
250

كشف تقرير التجارة الخارجية للمملكة عن شهر مايو الماضي، أن إجمالي الصادرات بلغ أكثر من 82 مليار ريال، فيما بلغت الواردات أكثر من 44 ملياراً، وبلغ حجم التجارة أكثر من 126 مليار ريال والميزان التجاري 37.76 مليار ريال.

ووفق التقرير الذي نشرته، اليوم، هيئة الإحصاء فقد تصدّرت الصين أهم الدول للصادرات تلتها الهند، ثم اليابان، ثم كوريا الجنوبية، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الواردات تصدّرت الصين أيضاً ثم الولايات المتحدة ثم الإمارات في المركز الثالث تلتها ألمانيا وبعدها الهند.

وارتفعت الصادرات السلعية خلال مايو الماضي بنسبة 120.1 في المائة، لتبلغ 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما ارتفعت الواردات السلعية 20.3 في المائة، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,193
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,507
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة