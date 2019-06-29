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"منصور بن محمد": مشاريع حفر الباطن تؤكد حرص القيادة على راحة المواطن

تجازت قيمتها 4 مليارات ريال وشملت جميع جوانب الحياة

أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أن المشروعات التنموية المنفذة في محافظة حفر الباطن بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال، شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة، حيث إن تلك المشاريع أقرت بالميزانية بدعم من حكومتنا الرشيدة للعديد من القطاعات الخدمية، ومنها افتتاح منفذ الرقعي الجديد.

وقال في أول لقاء تلفزيوني أجراه الزميل عوض الفياض في قناة mbc : إن ميزة الموقع الجغرافي لمحافظة حفر الباطن تجعلها نقطة التقاء لجميع الخدمات اللوجستية مستقبلاً، وسيكون هناك تواصل مع وزارة النقل لتطوير كافة الخدمات. وأشار أن محافظة حفر الباطن تتميز بما تعرف به بأنها عاصفة الربيع وسيكون هناك استثمارات كبيرة في مجال السياحة البرية في فصلي الشتاء والربيع.

وأضاف: حرصنا أول مباشرتنا العمل كمحافظ لمدينة حفر الباطن بدراسة الاحتياجات الفعلية من الجمعيات التي تحتاجها المحافظة وبداية كان هناك مبادرة بإنشاء جمعية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية لمعالجة نقطتين مهمين وهما الأمن الغذائي، والاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، كما كان هناك ورش عمل خاصة في مبادرة سواعد سعودية لإنشاء مرصد للتوطين.

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"منصور بن محمد": مشاريع حفر الباطن تؤكد حرص القيادة على راحة المواطن
سبق

أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أن المشروعات التنموية المنفذة في محافظة حفر الباطن بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال، شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة، حيث إن تلك المشاريع أقرت بالميزانية بدعم من حكومتنا الرشيدة للعديد من القطاعات الخدمية، ومنها افتتاح منفذ الرقعي الجديد.

وقال في أول لقاء تلفزيوني أجراه الزميل عوض الفياض في قناة mbc : إن ميزة الموقع الجغرافي لمحافظة حفر الباطن تجعلها نقطة التقاء لجميع الخدمات اللوجستية مستقبلاً، وسيكون هناك تواصل مع وزارة النقل لتطوير كافة الخدمات. وأشار أن محافظة حفر الباطن تتميز بما تعرف به بأنها عاصفة الربيع وسيكون هناك استثمارات كبيرة في مجال السياحة البرية في فصلي الشتاء والربيع.

وأضاف: حرصنا أول مباشرتنا العمل كمحافظ لمدينة حفر الباطن بدراسة الاحتياجات الفعلية من الجمعيات التي تحتاجها المحافظة وبداية كان هناك مبادرة بإنشاء جمعية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية لمعالجة نقطتين مهمين وهما الأمن الغذائي، والاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، كما كان هناك ورش عمل خاصة في مبادرة سواعد سعودية لإنشاء مرصد للتوطين.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:05 AM

"منصور بن محمد": مشاريع حفر الباطن تؤكد حرص القيادة على راحة المواطن

تجازت قيمتها 4 مليارات ريال وشملت جميع جوانب الحياة

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حامد العلي - حفر الباطن
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أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أن المشروعات التنموية المنفذة في محافظة حفر الباطن بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال، شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة، حيث إن تلك المشاريع أقرت بالميزانية بدعم من حكومتنا الرشيدة للعديد من القطاعات الخدمية، ومنها افتتاح منفذ الرقعي الجديد.

وقال في أول لقاء تلفزيوني أجراه الزميل عوض الفياض في قناة mbc : إن ميزة الموقع الجغرافي لمحافظة حفر الباطن تجعلها نقطة التقاء لجميع الخدمات اللوجستية مستقبلاً، وسيكون هناك تواصل مع وزارة النقل لتطوير كافة الخدمات. وأشار أن محافظة حفر الباطن تتميز بما تعرف به بأنها عاصفة الربيع وسيكون هناك استثمارات كبيرة في مجال السياحة البرية في فصلي الشتاء والربيع.

وأضاف: حرصنا أول مباشرتنا العمل كمحافظ لمدينة حفر الباطن بدراسة الاحتياجات الفعلية من الجمعيات التي تحتاجها المحافظة وبداية كان هناك مبادرة بإنشاء جمعية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية لمعالجة نقطتين مهمين وهما الأمن الغذائي، والاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، كما كان هناك ورش عمل خاصة في مبادرة سواعد سعودية لإنشاء مرصد للتوطين.

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200 مليون

26 ديسمبر
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