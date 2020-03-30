مؤتمر طارئ لوزراء تجارة مجموعة العشرين عبر الفيديو.. اليوم

لبحث سبل التعاون لدعم منظومات التوريد العالمية للمعدات الطبية والدواء

يعقد وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمراً طارئاً عبر الفيديو، اليوم الإثنين، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرته صحيفة "نيكاي" اليابانية.

ووفقاً لما نقلته وكالة "تاس" عن الصحيفة سيبحث الوزراء سبل التعاون لدعم منظومات التوريد العالمية للمعدات الطبية والدواء، التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قادة مجموعة العشرين قد عقدوا الخميس الماضي، قمة عبر جسر تلفزيوني لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، وستقوم دول مجموعة العشرين بضخ نحو 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي؛ للتغلب على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا.