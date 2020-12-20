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أمل فيصل.. أول خيالة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز

تعاقدت مع إسطبل الأمير سعود بن سلمان

حصلت الخيالة السعودية أمل فيصل على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.
وتقرر أن تشارك الخيالة أمل فيصل في أول السباقات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

الخيالة السعودية أمل فيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أمل فيصل.. أول خيالة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز
سبق

حصلت الخيالة السعودية أمل فيصل على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.
وتقرر أن تشارك الخيالة أمل فيصل في أول السباقات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
07:59 PM

أمل فيصل.. أول خيالة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز

تعاقدت مع إسطبل الأمير سعود بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,335

حصلت الخيالة السعودية أمل فيصل على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.
وتقرر أن تشارك الخيالة أمل فيصل في أول السباقات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

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