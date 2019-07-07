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انطلاق فعاليات الصيف الترفيهية "صامطة تبتهج"

شملت فقرات استعراضية وعملاً فنيًا ومسابقات وتكريمًا لأبناء الشهداء

انطلقت مساء أمس السبت بمحافظة صامطة في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، فعاليات وبرامج الصيف الترفيهية تحت شعار "صامطة تبتهج"، والتي تنظمها بلدية محافظة صامطة، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل، وعددٍ من منسوبي الإدارات الحكومية والخاصة، وذلك في ساحة شهداء الوطن بجوار مبنى البلدية.

وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الاستعراضية للأطفال قدمتها فرقة أطفال ومواهب، بالإضافة إلى عمل فني خاص بفعالية "صامطة تبتهج"، وتكريم لأبناء الشهداء، وقدمت عددًا من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وتوزيع للهدايا والجوائز.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة والتابعة لأمانة منطقة جازان، المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية حريصة -كما هو المعهود منها منذ نهاية شهر رمضان المبارك- على تهيئة مرافقها لاحتضان أهالي المحافظة والزائرين والقاصدين لها خلال إجازة الصيف، وتقديم كل ما يشبع رغباتهم على كل الأصعدة، سواء الترفيهية أو الصحية أو الخدمية أو المجتمعية بكل مجالاتها ولكل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الفعاليات انطلقت بحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعقبه الكرنفال الصحي الذي نفذته الشؤون الصحية بمنطقة جازان في ساحة شهداء الوطن، والفعاليات الصيفية التي تستمر لمدة شهر، بالإضافة إلى فعالية رياضية صحية مجتمعية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، بإذن الله.

وشدد "الدغريري" على "العمل دائمًا وأبدًا لتلبية كل ما بوسعنا لخدمة المحافظة وإنسانها، سواء على صعيد العمل الخدمي والتنموي، أو على الصعيد المجتمعي، الذي نقدم من خلاله الرسائل السامية، ونعكف على توسيع دائرة الشراكات المجتمعية لتطول كل ما يصب في صالح المواطن".

وقدم شكره لمحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، على دعمه واهتمامه المتواصل لكل ما يخدم المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق فعاليات الصيف الترفيهية "صامطة تبتهج"
سبق

انطلقت مساء أمس السبت بمحافظة صامطة في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، فعاليات وبرامج الصيف الترفيهية تحت شعار "صامطة تبتهج"، والتي تنظمها بلدية محافظة صامطة، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل، وعددٍ من منسوبي الإدارات الحكومية والخاصة، وذلك في ساحة شهداء الوطن بجوار مبنى البلدية.

وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الاستعراضية للأطفال قدمتها فرقة أطفال ومواهب، بالإضافة إلى عمل فني خاص بفعالية "صامطة تبتهج"، وتكريم لأبناء الشهداء، وقدمت عددًا من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وتوزيع للهدايا والجوائز.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة والتابعة لأمانة منطقة جازان، المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية حريصة -كما هو المعهود منها منذ نهاية شهر رمضان المبارك- على تهيئة مرافقها لاحتضان أهالي المحافظة والزائرين والقاصدين لها خلال إجازة الصيف، وتقديم كل ما يشبع رغباتهم على كل الأصعدة، سواء الترفيهية أو الصحية أو الخدمية أو المجتمعية بكل مجالاتها ولكل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الفعاليات انطلقت بحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعقبه الكرنفال الصحي الذي نفذته الشؤون الصحية بمنطقة جازان في ساحة شهداء الوطن، والفعاليات الصيفية التي تستمر لمدة شهر، بالإضافة إلى فعالية رياضية صحية مجتمعية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، بإذن الله.

وشدد "الدغريري" على "العمل دائمًا وأبدًا لتلبية كل ما بوسعنا لخدمة المحافظة وإنسانها، سواء على صعيد العمل الخدمي والتنموي، أو على الصعيد المجتمعي، الذي نقدم من خلاله الرسائل السامية، ونعكف على توسيع دائرة الشراكات المجتمعية لتطول كل ما يصب في صالح المواطن".

وقدم شكره لمحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، على دعمه واهتمامه المتواصل لكل ما يخدم المحافظة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:20 PM

انطلاق فعاليات الصيف الترفيهية "صامطة تبتهج"

شملت فقرات استعراضية وعملاً فنيًا ومسابقات وتكريمًا لأبناء الشهداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انطلقت مساء أمس السبت بمحافظة صامطة في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، فعاليات وبرامج الصيف الترفيهية تحت شعار "صامطة تبتهج"، والتي تنظمها بلدية محافظة صامطة، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل، وعددٍ من منسوبي الإدارات الحكومية والخاصة، وذلك في ساحة شهداء الوطن بجوار مبنى البلدية.

وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الاستعراضية للأطفال قدمتها فرقة أطفال ومواهب، بالإضافة إلى عمل فني خاص بفعالية "صامطة تبتهج"، وتكريم لأبناء الشهداء، وقدمت عددًا من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وتوزيع للهدايا والجوائز.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة والتابعة لأمانة منطقة جازان، المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية حريصة -كما هو المعهود منها منذ نهاية شهر رمضان المبارك- على تهيئة مرافقها لاحتضان أهالي المحافظة والزائرين والقاصدين لها خلال إجازة الصيف، وتقديم كل ما يشبع رغباتهم على كل الأصعدة، سواء الترفيهية أو الصحية أو الخدمية أو المجتمعية بكل مجالاتها ولكل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الفعاليات انطلقت بحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعقبه الكرنفال الصحي الذي نفذته الشؤون الصحية بمنطقة جازان في ساحة شهداء الوطن، والفعاليات الصيفية التي تستمر لمدة شهر، بالإضافة إلى فعالية رياضية صحية مجتمعية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، بإذن الله.

وشدد "الدغريري" على "العمل دائمًا وأبدًا لتلبية كل ما بوسعنا لخدمة المحافظة وإنسانها، سواء على صعيد العمل الخدمي والتنموي، أو على الصعيد المجتمعي، الذي نقدم من خلاله الرسائل السامية، ونعكف على توسيع دائرة الشراكات المجتمعية لتطول كل ما يصب في صالح المواطن".

وقدم شكره لمحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، على دعمه واهتمامه المتواصل لكل ما يخدم المحافظة.

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