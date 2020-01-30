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مع استمرار نشاط عصاباته.. العراق يستأنف العمليات ضد "داعش"

طلب إسناد جوي من التحالف الدولي

أعلن الجيش العراقي اليوم (الخميس)، استئناف عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز"، أنه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

العراق الجيش العراقي تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مع استمرار نشاط عصاباته.. العراق يستأنف العمليات ضد "داعش"
سبق

أعلن الجيش العراقي اليوم (الخميس)، استئناف عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز"، أنه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:03 PM

مع استمرار نشاط عصاباته.. العراق يستأنف العمليات ضد "داعش"

طلب إسناد جوي من التحالف الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش العراقي اليوم (الخميس)، استئناف عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز"، أنه "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

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