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"أخضر اليد" يشارك في ودّية دولية.. ويدشّن معسكره في الشرقية

انطلق، الأحد الماضي، المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد، ضمن برنامج الزمني للإعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال، المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا، حيث يستمر المعسكر التي تقام تدريباته اليومية على صالة وزارة الرياضة بالدمام حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 24 لاعب تحت إشراف الفـرنسي "ديديه دينارت".

ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك الأخضر يوم الأحد المقبل الموافق 01 نوفمبر 2021 إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2021م، بمشاركة أربعة منتخبات (السعودية - قطر - الكويت - إيران).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر اليد" يشارك في ودّية دولية.. ويدشّن معسكره في الشرقية
سبق

انطلق، الأحد الماضي، المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد، ضمن برنامج الزمني للإعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال، المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا، حيث يستمر المعسكر التي تقام تدريباته اليومية على صالة وزارة الرياضة بالدمام حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 24 لاعب تحت إشراف الفـرنسي "ديديه دينارت".

ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك الأخضر يوم الأحد المقبل الموافق 01 نوفمبر 2021 إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2021م، بمشاركة أربعة منتخبات (السعودية - قطر - الكويت - إيران).

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
03:36 PM

"أخضر اليد" يشارك في ودّية دولية.. ويدشّن معسكره في الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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انطلق، الأحد الماضي، المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد، ضمن برنامج الزمني للإعداد للبطولة الآسيوية العشرين للرجال، المقرر إقامتها في "المنطقة الشرقية" خلال الفترة من 18 - 31 يناير 2022م، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2023م بالسويد وبولندا، حيث يستمر المعسكر التي تقام تدريباته اليومية على صالة وزارة الرياضة بالدمام حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 24 لاعب تحت إشراف الفـرنسي "ديديه دينارت".

ومن المقرر أن يغادر بعد ذلك الأخضر يوم الأحد المقبل الموافق 01 نوفمبر 2021 إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة في بطولة قطر الدولية الودية، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2021م، بمشاركة أربعة منتخبات (السعودية - قطر - الكويت - إيران).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,655
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,777
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
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2.5 مليار ..

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