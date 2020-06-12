المغرب: 44 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد حالات الشفاء يصل إلى 7600

سجل المغرب 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8581؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7600، بعد تماثل 17 شخصًا للشفاء، وتم استبعاد 373 ألفًا و776 حالة بعد الكشف المخبري.