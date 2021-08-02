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كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 201 ألف وإصابتين اثنتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 2099 وتعافى من المرض 931 حالة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفاً و605 حالات.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284311 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230699 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16528 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر
سبق

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 201 ألف وإصابتين اثنتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 2099 وتعافى من المرض 931 حالة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفاً و605 حالات.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284311 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230699 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16528 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:33 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:28 PM

كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 201 ألف وإصابتين اثنتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 2099 وتعافى من المرض 931 حالة خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفاً و605 حالات.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 284311 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 230699 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16528 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

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