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الكويت: استمرار تعليق نشاط "كرة القدم" حتى أواخر "أغسطس"

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فايروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان "إن الباب مفتوح أمام كافة السيناريوهات وفقاً للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة في حرب الكويت ضد فايروس كورونا".

وزاد المجلس: "تم تكليف لجنة المسابقات بوضع كافة تصوراتها للجدول الزمني وروزنامة ما تبقى من بطولات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الكويت: استمرار تعليق نشاط "كرة القدم" حتى أواخر "أغسطس"
سبق

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فايروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان "إن الباب مفتوح أمام كافة السيناريوهات وفقاً للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة في حرب الكويت ضد فايروس كورونا".

وزاد المجلس: "تم تكليف لجنة المسابقات بوضع كافة تصوراتها للجدول الزمني وروزنامة ما تبقى من بطولات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:11 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:04 PM

الكويت: استمرار تعليق نشاط "كرة القدم" حتى أواخر "أغسطس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر شهر أغسطس المقبل وذلك في ضوء استمرار الأوضاع المقلقة والمخاوف من انتشار فايروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان "إن الباب مفتوح أمام كافة السيناريوهات وفقاً للتطورات وما تحمله الأيام المقبلة في حرب الكويت ضد فايروس كورونا".

وزاد المجلس: "تم تكليف لجنة المسابقات بوضع كافة تصوراتها للجدول الزمني وروزنامة ما تبقى من بطولات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

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