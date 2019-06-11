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"العثمان" إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة الرياض

صدرت موافقة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على ترقية المهندس إبراهيم بن حمد العثمان إلى المرتبة الثالثة عشرة، ويشغل حاليًا منصب مدير الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف.

من جانبه، شكر المهندس العثمان، أمين منطقة الرياض على الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا أنها ستشكل حافزًا لمضاعفة العمل والجهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين؛ من خلال تطوير منظومة الأداء بما يتماشى مع برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "العثمان" أن إدارة التنفيذ والإشراف تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق التي سيكون لها الأثر الإيجابي في انسيابية الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب تنفيذها لمشاريع المرافق البلدية، وإنارة المخططات؛ مبينًا أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة تلبية لاحتياجات السكان.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"العثمان" إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة الرياض
سبق

صدرت موافقة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على ترقية المهندس إبراهيم بن حمد العثمان إلى المرتبة الثالثة عشرة، ويشغل حاليًا منصب مدير الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف.

من جانبه، شكر المهندس العثمان، أمين منطقة الرياض على الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا أنها ستشكل حافزًا لمضاعفة العمل والجهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين؛ من خلال تطوير منظومة الأداء بما يتماشى مع برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "العثمان" أن إدارة التنفيذ والإشراف تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق التي سيكون لها الأثر الإيجابي في انسيابية الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب تنفيذها لمشاريع المرافق البلدية، وإنارة المخططات؛ مبينًا أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة تلبية لاحتياجات السكان.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:18 PM

"العثمان" إلى المرتبة الثالثة عشرة بأمانة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على ترقية المهندس إبراهيم بن حمد العثمان إلى المرتبة الثالثة عشرة، ويشغل حاليًا منصب مدير الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف.

من جانبه، شكر المهندس العثمان، أمين منطقة الرياض على الثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا أنها ستشكل حافزًا لمضاعفة العمل والجهد في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين؛ من خلال تطوير منظومة الأداء بما يتماشى مع برامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "العثمان" أن إدارة التنفيذ والإشراف تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق التي سيكون لها الأثر الإيجابي في انسيابية الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب تنفيذها لمشاريع المرافق البلدية، وإنارة المخططات؛ مبينًا أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة تلبية لاحتياجات السكان.

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