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"بايدن": أمريكا ستعود لقيادة العالم لكنها لن تتدخل في النزاعات غير الضرورية

أكد تأديته اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في 20 يناير

ذكر الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة ستعود إلى العالم، وستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادي والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وقال "بايدن": "إنني أقدم فريقًا يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها، والإدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها".

واعتبر أن اختياره لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وعقب إعلان ولاية بنسلفانيا التصديق رسميًا على فوزه، أشار "بايدن" إلى أن دعاوى الرئيس دونالد ترامب القضائية ستستمر في الفشل وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العشرين من يناير المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": أمريكا ستعود لقيادة العالم لكنها لن تتدخل في النزاعات غير الضرورية
سبق

ذكر الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة ستعود إلى العالم، وستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادي والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وقال "بايدن": "إنني أقدم فريقًا يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها، والإدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها".

واعتبر أن اختياره لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وعقب إعلان ولاية بنسلفانيا التصديق رسميًا على فوزه، أشار "بايدن" إلى أن دعاوى الرئيس دونالد ترامب القضائية ستستمر في الفشل وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العشرين من يناير المقبل.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:04 PM

"بايدن": أمريكا ستعود لقيادة العالم لكنها لن تتدخل في النزاعات غير الضرورية

أكد تأديته اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في 20 يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة ستعود إلى العالم، وستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادي والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وقال "بايدن": "إنني أقدم فريقًا يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها، والإدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها".

واعتبر أن اختياره لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية للبلاد.

وعقب إعلان ولاية بنسلفانيا التصديق رسميًا على فوزه، أشار "بايدن" إلى أن دعاوى الرئيس دونالد ترامب القضائية ستستمر في الفشل وستواصل الولايات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في العشرين من يناير المقبل.

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