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مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس

أكد أن الإدارة درَّبت الكوادر على التعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور محسن خرمي، أن الإدارة بدأت منذ وقت مبكراً بالإعداد للعام الدراسي، وتقوم بمتابعة بداية العام الدراسي عن بعد.

‏وقال "خرمي" إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الذين لا يتمكنون من الدخول على المنصات من منازلهم، لاستخدام أجهزتها بالدخول على المنصات الإلكترونية التعليمية.

‏وأوضح أن الإدارة قامت بتدريب الكوادر للتعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر، وكما سيتم تعليم الطلاب ومساعدتهم على استخدامها وحل الإشكالات التي توجههم من قبل المختصين.

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مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس
سبق

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور محسن خرمي، أن الإدارة بدأت منذ وقت مبكراً بالإعداد للعام الدراسي، وتقوم بمتابعة بداية العام الدراسي عن بعد.

‏وقال "خرمي" إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الذين لا يتمكنون من الدخول على المنصات من منازلهم، لاستخدام أجهزتها بالدخول على المنصات الإلكترونية التعليمية.

‏وأوضح أن الإدارة قامت بتدريب الكوادر للتعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر، وكما سيتم تعليم الطلاب ومساعدتهم على استخدامها وحل الإشكالات التي توجههم من قبل المختصين.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:26 PM

مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس

أكد أن الإدارة درَّبت الكوادر على التعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر

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محمد المواسي - جازان
0
788

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور محسن خرمي، أن الإدارة بدأت منذ وقت مبكراً بالإعداد للعام الدراسي، وتقوم بمتابعة بداية العام الدراسي عن بعد.

‏وقال "خرمي" إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الذين لا يتمكنون من الدخول على المنصات من منازلهم، لاستخدام أجهزتها بالدخول على المنصات الإلكترونية التعليمية.

‏وأوضح أن الإدارة قامت بتدريب الكوادر للتعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر، وكما سيتم تعليم الطلاب ومساعدتهم على استخدامها وحل الإشكالات التي توجههم من قبل المختصين.

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