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السبت.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب التسجيل والقبول بعددٍ من الوظائف برتبة "جندي"

مهنية وأمنية.. والتقديم يستمر حتى الخميس القادم

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عددٍ من الوظائف الأمنية والمهنية للتعيين برتبة جندي، وحددت موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22 / 04 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 27 / 04 / 1443 هـ للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن.

وتفصيلاً، اشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، ولا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (30 ) سنة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

تضمنت الشروط ألا تكون لدى المتقدم خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ويكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب، ولائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، كذلك أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكل مراحل القبول.

وشددت قوات الأمن الخاصة، على المتقدمين تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السبت.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب التسجيل والقبول بعددٍ من الوظائف برتبة "جندي"
سبق

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عددٍ من الوظائف الأمنية والمهنية للتعيين برتبة جندي، وحددت موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22 / 04 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 27 / 04 / 1443 هـ للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن.

وتفصيلاً، اشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، ولا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (30 ) سنة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

تضمنت الشروط ألا تكون لدى المتقدم خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ويكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب، ولائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، كذلك أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكل مراحل القبول.

وشددت قوات الأمن الخاصة، على المتقدمين تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:24 PM

السبت.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب التسجيل والقبول بعددٍ من الوظائف برتبة "جندي"

مهنية وأمنية.. والتقديم يستمر حتى الخميس القادم

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فهد الغبيوي - الرياض
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3,469

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عددٍ من الوظائف الأمنية والمهنية للتعيين برتبة جندي، وحددت موعد استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22 / 04 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 27 / 04 / 1443 هـ للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن.

وتفصيلاً، اشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة، ولا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (30 ) سنة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

تضمنت الشروط ألا تكون لدى المتقدم خدمة سابقة بأي جهة حكومية، ويكون حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب، ولائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، كذلك أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكل مراحل القبول.

وشددت قوات الأمن الخاصة، على المتقدمين تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة وأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

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