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الهلال يلغي معسكر الطائف ويفضل البقاء في الرياض

قبل مواجهة مباراة النصر (مفترق طرق)

تراجع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال رازفان لوشيسكو، عن فكرة إقامة المعسكر الإعدادي الخاص بالفريق في مدينة الطائف وفقًا لما أُعلن في وقت سابق، وفضل إقامة معسكره المنتظر داخل الرياض، استعدادًا لاستئناف المسابقات الرياضية.
واتخذ "رازفان" الخطوة بعد تأكده من جاهزية الملعبين "الرئيس والرديف"، وتوفّر كل المتطلبات في الصالة الرياضية داخل مقر النادي.
ويستعد الهلال لمواجهة غريمه ومنافسه النصر لحساب الجولة الـ "23" والتي حدد لها الأربعاء 5 أغسطس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، والتي تشكل (مفترق طرق) للاقتراب أكثر من اللقب بالنسبة للفريق الأزرق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يلغي معسكر الطائف ويفضل البقاء في الرياض
سبق

تراجع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال رازفان لوشيسكو، عن فكرة إقامة المعسكر الإعدادي الخاص بالفريق في مدينة الطائف وفقًا لما أُعلن في وقت سابق، وفضل إقامة معسكره المنتظر داخل الرياض، استعدادًا لاستئناف المسابقات الرياضية.
واتخذ "رازفان" الخطوة بعد تأكده من جاهزية الملعبين "الرئيس والرديف"، وتوفّر كل المتطلبات في الصالة الرياضية داخل مقر النادي.
ويستعد الهلال لمواجهة غريمه ومنافسه النصر لحساب الجولة الـ "23" والتي حدد لها الأربعاء 5 أغسطس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، والتي تشكل (مفترق طرق) للاقتراب أكثر من اللقب بالنسبة للفريق الأزرق.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:14 PM

الهلال يلغي معسكر الطائف ويفضل البقاء في الرياض

قبل مواجهة مباراة النصر (مفترق طرق)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال رازفان لوشيسكو، عن فكرة إقامة المعسكر الإعدادي الخاص بالفريق في مدينة الطائف وفقًا لما أُعلن في وقت سابق، وفضل إقامة معسكره المنتظر داخل الرياض، استعدادًا لاستئناف المسابقات الرياضية.
واتخذ "رازفان" الخطوة بعد تأكده من جاهزية الملعبين "الرئيس والرديف"، وتوفّر كل المتطلبات في الصالة الرياضية داخل مقر النادي.
ويستعد الهلال لمواجهة غريمه ومنافسه النصر لحساب الجولة الـ "23" والتي حدد لها الأربعاء 5 أغسطس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي، والتي تشكل (مفترق طرق) للاقتراب أكثر من اللقب بالنسبة للفريق الأزرق.

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