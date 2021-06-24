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في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا 2019: منتخب كوت ديفوار يفوز على جنوب إفريقيا

تغلب منتخب كوت ديفوار على جنوب إفريقيا بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر على ملعب السلام في القاهرة.

وسجل هدف منتخب كوت ديفوار لاعبه جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد المنتخب العاجي إلى ثلاث نقاط مشاركاً المنتخب المغربي الصدارة الذي فاز أمس الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة.

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في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا 2019: منتخب كوت ديفوار يفوز على جنوب إفريقيا
سبق

تغلب منتخب كوت ديفوار على جنوب إفريقيا بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر على ملعب السلام في القاهرة.

وسجل هدف منتخب كوت ديفوار لاعبه جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد المنتخب العاجي إلى ثلاث نقاط مشاركاً المنتخب المغربي الصدارة الذي فاز أمس الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:35 PM

في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا 2019: منتخب كوت ديفوار يفوز على جنوب إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب منتخب كوت ديفوار على جنوب إفريقيا بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر على ملعب السلام في القاهرة.

وسجل هدف منتخب كوت ديفوار لاعبه جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد المنتخب العاجي إلى ثلاث نقاط مشاركاً المنتخب المغربي الصدارة الذي فاز أمس الأحد بالنتيجة ذاتها على ناميبيا في افتتاح منافسات المجموعة.

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