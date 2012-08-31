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هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟

بعد تردد أنباء عن المفاوضات بين الطرفين

فجّرت صحيفة "fanatik” التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن وجود عرض ضخم من قبل نادي النصر للتعاقد مع الدولي الألماني مسعود أوزيل.

وقالت الصحيفة: إن إدارة النصر تواصلت مع وكيل اللاعب، وعرضت عليه انضمام أوزيل للنصر نظير راتب سنوي يبلغ 20 مليون دولار.

وكان أوزيل خارج حسابات أرتيتا المدير الفني لنادي الأرسنال الموسم الماضي.

ويملك النصر حتى الآن 8 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو، وفي حال ضم أوزيل سيتعين عليه التخلي عن لاعبين.

مسعود أوزيل النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟
سبق

فجّرت صحيفة "fanatik” التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن وجود عرض ضخم من قبل نادي النصر للتعاقد مع الدولي الألماني مسعود أوزيل.

وقالت الصحيفة: إن إدارة النصر تواصلت مع وكيل اللاعب، وعرضت عليه انضمام أوزيل للنصر نظير راتب سنوي يبلغ 20 مليون دولار.

وكان أوزيل خارج حسابات أرتيتا المدير الفني لنادي الأرسنال الموسم الماضي.

ويملك النصر حتى الآن 8 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو، وفي حال ضم أوزيل سيتعين عليه التخلي عن لاعبين.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
07:36 PM

هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟

بعد تردد أنباء عن المفاوضات بين الطرفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
2,999

فجّرت صحيفة "fanatik” التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن وجود عرض ضخم من قبل نادي النصر للتعاقد مع الدولي الألماني مسعود أوزيل.

وقالت الصحيفة: إن إدارة النصر تواصلت مع وكيل اللاعب، وعرضت عليه انضمام أوزيل للنصر نظير راتب سنوي يبلغ 20 مليون دولار.

وكان أوزيل خارج حسابات أرتيتا المدير الفني لنادي الأرسنال الموسم الماضي.

ويملك النصر حتى الآن 8 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو، وفي حال ضم أوزيل سيتعين عليه التخلي عن لاعبين.

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