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"الغطاء النباتي": نثر أكثر من 10 أطنان بذور في 11 منطقة

خلال الأشهر الـ3 الماضية مع انطلاق حملة "لنجعلها خضراء"

قام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بنثر أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انطلاق حملة "لنجعلها خضراء".

وشملت البذور التي تم نثرها، ثمانية أنواع هي "الرغل، والسدر، والفرس، والروثة، والعرفج، والغاف الخليجي، والرمث، والضمران".

وتَضمنت حملة "لنجعلها خضراء" أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير ونثر البذور، بتوفير العديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

يُذكر أن المركز أطلق حملة "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة ودعم عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات البيئية، وجهود آلاف المتطوعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغطاء النباتي": نثر أكثر من 10 أطنان بذور في 11 منطقة
سبق

قام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بنثر أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انطلاق حملة "لنجعلها خضراء".

وشملت البذور التي تم نثرها، ثمانية أنواع هي "الرغل، والسدر، والفرس، والروثة، والعرفج، والغاف الخليجي، والرمث، والضمران".

وتَضمنت حملة "لنجعلها خضراء" أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير ونثر البذور، بتوفير العديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

يُذكر أن المركز أطلق حملة "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة ودعم عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات البيئية، وجهود آلاف المتطوعين.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:05 PM

"الغطاء النباتي": نثر أكثر من 10 أطنان بذور في 11 منطقة

خلال الأشهر الـ3 الماضية مع انطلاق حملة "لنجعلها خضراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بنثر أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انطلاق حملة "لنجعلها خضراء".

وشملت البذور التي تم نثرها، ثمانية أنواع هي "الرغل، والسدر، والفرس، والروثة، والعرفج، والغاف الخليجي، والرمث، والضمران".

وتَضمنت حملة "لنجعلها خضراء" أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير ونثر البذور، بتوفير العديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

يُذكر أن المركز أطلق حملة "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة ودعم عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات البيئية، وجهود آلاف المتطوعين.

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