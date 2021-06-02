النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة العدل تتيح إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز

الجهات المستفيدة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة وذات المسؤولية المحدودة

أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تُمَكّن المنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة -عبر ممثلها النظامي- من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تُمَكّن المستفيد "الممثل النظامي للمنشأة التجارية" من إدارة الوكلاء لمنشآته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل؛ وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وبيّنت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية؛ حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العدل تتيح إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز
سبق

أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تُمَكّن المنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة -عبر ممثلها النظامي- من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تُمَكّن المستفيد "الممثل النظامي للمنشأة التجارية" من إدارة الوكلاء لمنشآته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل؛ وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وبيّنت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية؛ حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:35 AM
اخر تعديل
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
02:38 PM

وزارة العدل تتيح إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز

الجهات المستفيدة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة وذات المسؤولية المحدودة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,227

أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تُمَكّن المنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة -عبر ممثلها النظامي- من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة الجديدة تُمَكّن المستفيد "الممثل النظامي للمنشأة التجارية" من إدارة الوكلاء لمنشآته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل؛ وذلك من خلال عدة خطوات مبسطة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وبيّنت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.

يُذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية؛ حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,863
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة