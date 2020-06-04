"جوازات تبوك" تطبق الإجراءات الاحترازية في مقارّ العمل

بث الرسائل الإعلامية التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين

استأنفت جوازات منطقة تبوك العمل مع بداية الدوام الرسمي بجميع الإدارات والفروع التابعة لها بالمنطقة، في استقبال المراجعين للحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تنفيذها عبر منصتي أبشر ومقيم للخدمات الإلكترونية، ولا يمكن معالجتها عبر خدمة الرسائل والطلبات إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال مدير جوازات المنطقة اللواء سعيد محمد القحطاني: إدارة جوازات المنطقة اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية، شملت تطبيق آلية التباعد الاجتماعي لمنسوبي الجوازات والمراجعين، وقياس درجة الحرارة للمراجعين قبل الدخول للإدارة ووضع ملصقات التباعد بالمسافة الكافية للمراجعين وتعقيم مبنى الإدارة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى بث الرسائل الإعلامية التوعوية لمنسوبي الإدارة وللمراجعين بأهمية التباعد وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع مثل كبار السن، ومن يعاني من أمراض مزمنة ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.



ودعا "القحطاني" جميع المواطنين والمقيمين الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لإدارات الجوازات أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة بعد حصولهم على حجز موعد مسبّق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر".



وأشار إلى استمرار الجوازات في تقديم جميع الخدمات عبر منصتي "أبشر" و"مقيم" وخدمة إيصال الوثائق وخدمة الرسائل.



يذكر أن إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة اتخذت العديد من الخطوات الاحترازية والوقائية اللازمة قبل بداية الدوام الرسمي والمتمثلة بتعقيم وتطهير صالات استقبال المراجعين ومرافق الإدارة ومكاتب الموظفين ووضع علامات التباعد بصالات المراجعين وفي مصلى الإدارة ووضع اللوحات الإرشادية بمدخل الإدارة وعرض العبارات التوعوية بالشاشات المخصصة بصالات المراجعين.