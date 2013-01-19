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"الشويش": صيد الطيور الجائر السبب في قتل الأشجار.. هل نحن جوعى؟!

برنامج "تم" فتح ملف انحسار الغطاء النباتي نتيجة الاحتطاب والرعي

فتح برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ملف انحسار الغطاء النباتي في المملكة بسبب الرعي الجائر والاحتطاب، مع ما يصاحب ذلك من قلة في الوعي لدى المجتمع حول أهمية وجود الغطاء النباتي في الحياة.

وفي التفاصيل، استضاف البرنامج عدداً من المهتمين والمختصين في هذا الجانب طرحوا آراءهم من خلال الحلقة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع الذي بات جلياً وأصبح يهدد المملكة بانقراض النباتات المهمة.

ومن ناحيته، قال محمد الشويش رئيس جمعية سدير الخضراء، إن الصيد الجائر للطيور سبباً في قتل الأشجار، حيث إن للطيور فوائد كبيرة في قتل الحشرات التي تقتل الشجر مستغرباً مطاردة الكثير لهذه الطيور بصورة غريبة متسائلاً: هل نحن جوعى لكي نفعل ذلك؟.

وأوضح الدكتور إبراهيم عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، أن من الخطط الإستراتيجية للبيئة هو ليس فقط المحافظة على الغطاء النباتي فقط، بل التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجمعية لديها مبادرات عدة في هذا الجانب إحداها مبادرة الحزام الأخضر التي تهدف لزراعة الأشجار.

ومن جانبه، قال حميد الدوسري مؤلف كتاب نباتات صحراوية، إن نباتاتنا لها قيمة كبيرة على مستوى العالم ليس على مستوى المملكة فقط، لأنها نباتات نادرة متأقلمة مع البيئة الصحراوية، والغريب أنها لم تدرس ولم تحلل من الناحية الطبية والغذائية، مشدداً على النباتات النادرة القنوعة في الماء.

واختتم الإعلامي خالد العقيلي برنامجه قائلاً: دعونا نحافظ على بيئتنا وعلى النباتات المهددة بالانقراض ونجعل بيئتنا خضراء صحية تنعكس على المناخ، مشيراً إلى الحاجة الماسة للغطاء النباتي وفوائده من ناحية انعكاساته الصحية علينا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشويش": صيد الطيور الجائر السبب في قتل الأشجار.. هل نحن جوعى؟!
سبق

فتح برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ملف انحسار الغطاء النباتي في المملكة بسبب الرعي الجائر والاحتطاب، مع ما يصاحب ذلك من قلة في الوعي لدى المجتمع حول أهمية وجود الغطاء النباتي في الحياة.

وفي التفاصيل، استضاف البرنامج عدداً من المهتمين والمختصين في هذا الجانب طرحوا آراءهم من خلال الحلقة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع الذي بات جلياً وأصبح يهدد المملكة بانقراض النباتات المهمة.

ومن ناحيته، قال محمد الشويش رئيس جمعية سدير الخضراء، إن الصيد الجائر للطيور سبباً في قتل الأشجار، حيث إن للطيور فوائد كبيرة في قتل الحشرات التي تقتل الشجر مستغرباً مطاردة الكثير لهذه الطيور بصورة غريبة متسائلاً: هل نحن جوعى لكي نفعل ذلك؟.

وأوضح الدكتور إبراهيم عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، أن من الخطط الإستراتيجية للبيئة هو ليس فقط المحافظة على الغطاء النباتي فقط، بل التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجمعية لديها مبادرات عدة في هذا الجانب إحداها مبادرة الحزام الأخضر التي تهدف لزراعة الأشجار.

ومن جانبه، قال حميد الدوسري مؤلف كتاب نباتات صحراوية، إن نباتاتنا لها قيمة كبيرة على مستوى العالم ليس على مستوى المملكة فقط، لأنها نباتات نادرة متأقلمة مع البيئة الصحراوية، والغريب أنها لم تدرس ولم تحلل من الناحية الطبية والغذائية، مشدداً على النباتات النادرة القنوعة في الماء.

واختتم الإعلامي خالد العقيلي برنامجه قائلاً: دعونا نحافظ على بيئتنا وعلى النباتات المهددة بالانقراض ونجعل بيئتنا خضراء صحية تنعكس على المناخ، مشيراً إلى الحاجة الماسة للغطاء النباتي وفوائده من ناحية انعكاساته الصحية علينا.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:48 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:03 AM

"الشويش": صيد الطيور الجائر السبب في قتل الأشجار.. هل نحن جوعى؟!

برنامج "تم" فتح ملف انحسار الغطاء النباتي نتيجة الاحتطاب والرعي

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ياسر العتيبي - الرياض
15
10,722

فتح برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ملف انحسار الغطاء النباتي في المملكة بسبب الرعي الجائر والاحتطاب، مع ما يصاحب ذلك من قلة في الوعي لدى المجتمع حول أهمية وجود الغطاء النباتي في الحياة.

وفي التفاصيل، استضاف البرنامج عدداً من المهتمين والمختصين في هذا الجانب طرحوا آراءهم من خلال الحلقة المخصصة لمناقشة هذا الموضوع الذي بات جلياً وأصبح يهدد المملكة بانقراض النباتات المهمة.

ومن ناحيته، قال محمد الشويش رئيس جمعية سدير الخضراء، إن الصيد الجائر للطيور سبباً في قتل الأشجار، حيث إن للطيور فوائد كبيرة في قتل الحشرات التي تقتل الشجر مستغرباً مطاردة الكثير لهذه الطيور بصورة غريبة متسائلاً: هل نحن جوعى لكي نفعل ذلك؟.

وأوضح الدكتور إبراهيم عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، أن من الخطط الإستراتيجية للبيئة هو ليس فقط المحافظة على الغطاء النباتي فقط، بل التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجمعية لديها مبادرات عدة في هذا الجانب إحداها مبادرة الحزام الأخضر التي تهدف لزراعة الأشجار.

ومن جانبه، قال حميد الدوسري مؤلف كتاب نباتات صحراوية، إن نباتاتنا لها قيمة كبيرة على مستوى العالم ليس على مستوى المملكة فقط، لأنها نباتات نادرة متأقلمة مع البيئة الصحراوية، والغريب أنها لم تدرس ولم تحلل من الناحية الطبية والغذائية، مشدداً على النباتات النادرة القنوعة في الماء.

واختتم الإعلامي خالد العقيلي برنامجه قائلاً: دعونا نحافظ على بيئتنا وعلى النباتات المهددة بالانقراض ونجعل بيئتنا خضراء صحية تنعكس على المناخ، مشيراً إلى الحاجة الماسة للغطاء النباتي وفوائده من ناحية انعكاساته الصحية علينا.

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