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مدير "أم القرى" يفتتح مبنيي الكلية الجامعية بالليث

يتسع لأكثر من ألفي طالبة

ثمن مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - مما ساهم في توفير الوسائل التعليمية وفق أحدث التقنيات، والكوادر البشرية ذات التأهيل العالي بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

كما ثمَّن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروعات وأنشطة الجامعة، منوهاً بمتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مبنيي الكلية الجامعية بالليث - شطر الطالبات؛ بحضور محافظ محافظة الليث، حيث يستوعب المبنيين لأكثر من 2000 طالبة، وذلك بمجمع إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة الليث.

من جانبه أكد عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد المالكي، أنه تم تسكين نحو 1400 طالبة في المبنيين الجديدين التي تم إعارتهما لصالح الكلية الجامعية بالليث، وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات التعليمية، مشيراً إلى أن المجمع التعليمي مكون من مبنيين كل منهما يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويشتملان على 50 قاعة دراسية وصالة متعددة الأغراض، فضلاً عن الغرف المخصصة لمكاتب وكيلات الكلية والأقسام وأعضاء هيئة التدريس والقاعات الخدمية الإدارية الأخرى.

وبيَّن أنه تم نقل طالبات قسم الدراسات الإسلامية وقسم الخدمة الاجتماعية إلى المبنيين الجديدين.

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مدير "أم القرى" يفتتح مبنيي الكلية الجامعية بالليث
سبق

ثمن مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - مما ساهم في توفير الوسائل التعليمية وفق أحدث التقنيات، والكوادر البشرية ذات التأهيل العالي بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

كما ثمَّن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروعات وأنشطة الجامعة، منوهاً بمتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مبنيي الكلية الجامعية بالليث - شطر الطالبات؛ بحضور محافظ محافظة الليث، حيث يستوعب المبنيين لأكثر من 2000 طالبة، وذلك بمجمع إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة الليث.

من جانبه أكد عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد المالكي، أنه تم تسكين نحو 1400 طالبة في المبنيين الجديدين التي تم إعارتهما لصالح الكلية الجامعية بالليث، وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات التعليمية، مشيراً إلى أن المجمع التعليمي مكون من مبنيين كل منهما يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويشتملان على 50 قاعة دراسية وصالة متعددة الأغراض، فضلاً عن الغرف المخصصة لمكاتب وكيلات الكلية والأقسام وأعضاء هيئة التدريس والقاعات الخدمية الإدارية الأخرى.

وبيَّن أنه تم نقل طالبات قسم الدراسات الإسلامية وقسم الخدمة الاجتماعية إلى المبنيين الجديدين.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
05:48 PM

مدير "أم القرى" يفتتح مبنيي الكلية الجامعية بالليث

يتسع لأكثر من ألفي طالبة

A A A
عبدالرزاق البجالي - الليث
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ثمن مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - مما ساهم في توفير الوسائل التعليمية وفق أحدث التقنيات، والكوادر البشرية ذات التأهيل العالي بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة.

كما ثمَّن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروعات وأنشطة الجامعة، منوهاً بمتابعة وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مبنيي الكلية الجامعية بالليث - شطر الطالبات؛ بحضور محافظ محافظة الليث، حيث يستوعب المبنيين لأكثر من 2000 طالبة، وذلك بمجمع إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة الليث.

من جانبه أكد عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد المالكي، أنه تم تسكين نحو 1400 طالبة في المبنيين الجديدين التي تم إعارتهما لصالح الكلية الجامعية بالليث، وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات التعليمية، مشيراً إلى أن المجمع التعليمي مكون من مبنيين كل منهما يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويشتملان على 50 قاعة دراسية وصالة متعددة الأغراض، فضلاً عن الغرف المخصصة لمكاتب وكيلات الكلية والأقسام وأعضاء هيئة التدريس والقاعات الخدمية الإدارية الأخرى.

وبيَّن أنه تم نقل طالبات قسم الدراسات الإسلامية وقسم الخدمة الاجتماعية إلى المبنيين الجديدين.

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