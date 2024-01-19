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قسطرة نادرة.. تبديل صمام قلب لمسنة الـ100 عام في العاصمة المقدسة

كانت تعاني ضيقًا شديدًا بالتنفس وإغماءً متكررًا بسبب ضيق الأبهري.. تَماثلت للشفاء

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة؛ لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام؛ حيث أظهرت نتائج الفحوصات، وجود ضيق شديد بالتنفس، وإغماء متكررًا كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييره على وجه السرعة عن طريق الجراحة.

وقرر الفريق الطبي المتخصص، بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة وطاقم متكامل من جراحة القلب والتخدير والتمريض والفنيين، تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط؛ وذلك نظرًا لخطورة التخدير الكلي عليها؛ حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية

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قسطرة نادرة.. تبديل صمام قلب لمسنة الـ100 عام في العاصمة المقدسة
سبق

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة؛ لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام؛ حيث أظهرت نتائج الفحوصات، وجود ضيق شديد بالتنفس، وإغماء متكررًا كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييره على وجه السرعة عن طريق الجراحة.

وقرر الفريق الطبي المتخصص، بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة وطاقم متكامل من جراحة القلب والتخدير والتمريض والفنيين، تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط؛ وذلك نظرًا لخطورة التخدير الكلي عليها؛ حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
09:42 AM

قسطرة نادرة.. تبديل صمام قلب لمسنة الـ100 عام في العاصمة المقدسة

كانت تعاني ضيقًا شديدًا بالتنفس وإغماءً متكررًا بسبب ضيق الأبهري.. تَماثلت للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة؛ لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام؛ حيث أظهرت نتائج الفحوصات، وجود ضيق شديد بالتنفس، وإغماء متكررًا كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييره على وجه السرعة عن طريق الجراحة.

وقرر الفريق الطبي المتخصص، بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة وطاقم متكامل من جراحة القلب والتخدير والتمريض والفنيين، تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط؛ وذلك نظرًا لخطورة التخدير الكلي عليها؛ حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء.

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