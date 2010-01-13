"حمدالله" جاهز لمواجهة الرائد.. مدرب الاتحاد يقرر استبعاد "المالكي"

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظيره الرائد، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه قرر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة "كونترا" استبعاد اللاعب عبد الإله المالكي من بعثة الفريق المغادرة إلى بريدة لملاقاة الرائد.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إلى أن الهلال اتفق بصفة نهائية مع المالكي، على أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكانت الجماهير الاتحادية قد قابلت اللاعب بعاصفة من صافرات الاستهجان لدى مشاركته بديلًا في مباراة الجولة الماضية أمام الفيحاء.



ويُنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بشعار الأصفر.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.