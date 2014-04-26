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شاهد.. مصادرة 33 طن دقيق بمستودع مخالف في حلي جنوبي القنفذة

غير مرخص ويفتقر للاشتراطات ويقوم عليه عمالة من جنسية آسيوية

دهمت الرقابة الصحية ببلدية حلي- جنوبي محافظة القنفذة، وبوجود وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي؛ وبمساندة الجهات الأمنية من شرطة حلي، وصحة حلي، وفرع وزارة التجارة بالقنفذة، مستودع دقيق غير مرخص بمركز حلي؛ يقوم عليه عمالة من إحدى الجنسيات الآسيوية، وتم ضبط كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر المخزن داخل المستودع في بيئة غير صحية يفتقر للاشتراطات الصحية، كما أن العمالة لا يحملون شهادات صحية، حيث يتم تفريغ الدقيق وإعادة تعبئته في أكياس أخرى مختلفة الحجم بشكل يدوي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي؛ أنه تمت مصادرة الدقيق والمضبوطات وإغلاق المستودع وتسليم العمالة والمركبة للجهات الأمنية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي ببلدية حلي هادي الشيخي؛ في حديثه لـ"سبق"، أن كمية المضبوطات بلغت نحو ٣٣ طناً من الدقيق الأبيض والأسمر داخل ٩٢٣ كيساً مختلفة الأحجام، و٥٠٠ كيس أخرى فارغة ومعدة للتعبئة، إضافة إلى ماكينة خياطة وميزان، ومركبة من نوع دينا معدة للتحميل والتوزيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصادرة 33 طن دقيق بمستودع مخالف في حلي جنوبي القنفذة
سبق

دهمت الرقابة الصحية ببلدية حلي- جنوبي محافظة القنفذة، وبوجود وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي؛ وبمساندة الجهات الأمنية من شرطة حلي، وصحة حلي، وفرع وزارة التجارة بالقنفذة، مستودع دقيق غير مرخص بمركز حلي؛ يقوم عليه عمالة من إحدى الجنسيات الآسيوية، وتم ضبط كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر المخزن داخل المستودع في بيئة غير صحية يفتقر للاشتراطات الصحية، كما أن العمالة لا يحملون شهادات صحية، حيث يتم تفريغ الدقيق وإعادة تعبئته في أكياس أخرى مختلفة الحجم بشكل يدوي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي؛ أنه تمت مصادرة الدقيق والمضبوطات وإغلاق المستودع وتسليم العمالة والمركبة للجهات الأمنية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي ببلدية حلي هادي الشيخي؛ في حديثه لـ"سبق"، أن كمية المضبوطات بلغت نحو ٣٣ طناً من الدقيق الأبيض والأسمر داخل ٩٢٣ كيساً مختلفة الأحجام، و٥٠٠ كيس أخرى فارغة ومعدة للتعبئة، إضافة إلى ماكينة خياطة وميزان، ومركبة من نوع دينا معدة للتحميل والتوزيع.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:37 PM

شاهد.. مصادرة 33 طن دقيق بمستودع مخالف في حلي جنوبي القنفذة

غير مرخص ويفتقر للاشتراطات ويقوم عليه عمالة من جنسية آسيوية

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علي السحاري - القنفذة
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دهمت الرقابة الصحية ببلدية حلي- جنوبي محافظة القنفذة، وبوجود وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي؛ وبمساندة الجهات الأمنية من شرطة حلي، وصحة حلي، وفرع وزارة التجارة بالقنفذة، مستودع دقيق غير مرخص بمركز حلي؛ يقوم عليه عمالة من إحدى الجنسيات الآسيوية، وتم ضبط كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر المخزن داخل المستودع في بيئة غير صحية يفتقر للاشتراطات الصحية، كما أن العمالة لا يحملون شهادات صحية، حيث يتم تفريغ الدقيق وإعادة تعبئته في أكياس أخرى مختلفة الحجم بشكل يدوي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي؛ أنه تمت مصادرة الدقيق والمضبوطات وإغلاق المستودع وتسليم العمالة والمركبة للجهات الأمنية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي ببلدية حلي هادي الشيخي؛ في حديثه لـ"سبق"، أن كمية المضبوطات بلغت نحو ٣٣ طناً من الدقيق الأبيض والأسمر داخل ٩٢٣ كيساً مختلفة الأحجام، و٥٠٠ كيس أخرى فارغة ومعدة للتعبئة، إضافة إلى ماكينة خياطة وميزان، ومركبة من نوع دينا معدة للتحميل والتوزيع.

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