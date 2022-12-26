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"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

جدلٌ واتهامات بالتلاعب في الأرقام.. هل تم تضخيم إصابات "أوميكرون بهذه الدولة؟

تقرير: ثلثا الحالات التي نُقلت للمستشفى خلال أسبوعين كانت بسبب مرض مختلف!!

وسط مخاوف من التلاعب بأرقام المصابين وتضخيمها من خلال الاختبارات؛ طالَبَ عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، هيئةَ الخدمات الصحية في البلاد "إن إتش إس"، بتوضيح أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين يجري علاجهم حاليًا.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان سميث، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن معرفة عدد المصابين الذين يجري علاجهم في المستشفيات البريطانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا أو مشكلات صحية أخرى أمرٌ بالغ الأهمية؛ لتحديد الضغط الذي يواجهه القطاع الصحي.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تقاعست في نشر أرقام المصابين في هذا الاتجاه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، كريغ ماكينلي، طالَبَ بتوضيح الأمر بشكل مستعجل؛ متابعًا: "هذا السؤال الذي طرحناه (أعضاء البرلمان) منذ اليوم الأول في مارس 2020 هو: ما هي الأرقام؟".

ويُظهر تحليل لصحيفة "ديلي ميل" أن نحو ثلثيْ حالات كورونا التي جرى نقلها إلى المستشفى في إنجلترا، خلال الأسبوعين الماضيين؛ كانت بسبب مرض مختلف.

وتساءل: هل هم مصابون بفيروس كورونا؟ هل أُدخلوا إلى المستشفيات بسبب الفيروس أم أنهم تعرضوا لكسر في أرجلهم وظهرت نتائج الاختبار "إيجابية"؟!

ومع تفشي المتحور "أوميكرون"؛ حيث ارتفعت الإصابات إلى ما يزيد على 100 ألف في بريطانيا؛ يقول خبراء: إن دخول حالات كورونا المزعومة إلى المستشفيات سيرتفع.

وتفاقم الجدل في بريطانيا بشأن شفافية أرقام المصابين، مع اعتراف اللجنة العلمية الاستشارية للحكومة البريطانية، بأن مصابين في مصحات عقلية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، جرى إضافتهم إلى أرقام المصابين الذين يجري إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الوباء.

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جدلٌ واتهامات بالتلاعب في الأرقام.. هل تم تضخيم إصابات "أوميكرون بهذه الدولة؟
سبق

وسط مخاوف من التلاعب بأرقام المصابين وتضخيمها من خلال الاختبارات؛ طالَبَ عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، هيئةَ الخدمات الصحية في البلاد "إن إتش إس"، بتوضيح أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين يجري علاجهم حاليًا.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان سميث، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن معرفة عدد المصابين الذين يجري علاجهم في المستشفيات البريطانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا أو مشكلات صحية أخرى أمرٌ بالغ الأهمية؛ لتحديد الضغط الذي يواجهه القطاع الصحي.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تقاعست في نشر أرقام المصابين في هذا الاتجاه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، كريغ ماكينلي، طالَبَ بتوضيح الأمر بشكل مستعجل؛ متابعًا: "هذا السؤال الذي طرحناه (أعضاء البرلمان) منذ اليوم الأول في مارس 2020 هو: ما هي الأرقام؟".

ويُظهر تحليل لصحيفة "ديلي ميل" أن نحو ثلثيْ حالات كورونا التي جرى نقلها إلى المستشفى في إنجلترا، خلال الأسبوعين الماضيين؛ كانت بسبب مرض مختلف.

وتساءل: هل هم مصابون بفيروس كورونا؟ هل أُدخلوا إلى المستشفيات بسبب الفيروس أم أنهم تعرضوا لكسر في أرجلهم وظهرت نتائج الاختبار "إيجابية"؟!

ومع تفشي المتحور "أوميكرون"؛ حيث ارتفعت الإصابات إلى ما يزيد على 100 ألف في بريطانيا؛ يقول خبراء: إن دخول حالات كورونا المزعومة إلى المستشفيات سيرتفع.

وتفاقم الجدل في بريطانيا بشأن شفافية أرقام المصابين، مع اعتراف اللجنة العلمية الاستشارية للحكومة البريطانية، بأن مصابين في مصحات عقلية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، جرى إضافتهم إلى أرقام المصابين الذين يجري إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الوباء.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:12 AM

جدلٌ واتهامات بالتلاعب في الأرقام.. هل تم تضخيم إصابات "أوميكرون بهذه الدولة؟

تقرير: ثلثا الحالات التي نُقلت للمستشفى خلال أسبوعين كانت بسبب مرض مختلف!!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط مخاوف من التلاعب بأرقام المصابين وتضخيمها من خلال الاختبارات؛ طالَبَ عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، هيئةَ الخدمات الصحية في البلاد "إن إتش إس"، بتوضيح أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين يجري علاجهم حاليًا.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان سميث، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن معرفة عدد المصابين الذين يجري علاجهم في المستشفيات البريطانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا أو مشكلات صحية أخرى أمرٌ بالغ الأهمية؛ لتحديد الضغط الذي يواجهه القطاع الصحي.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تقاعست في نشر أرقام المصابين في هذا الاتجاه؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، كريغ ماكينلي، طالَبَ بتوضيح الأمر بشكل مستعجل؛ متابعًا: "هذا السؤال الذي طرحناه (أعضاء البرلمان) منذ اليوم الأول في مارس 2020 هو: ما هي الأرقام؟".

ويُظهر تحليل لصحيفة "ديلي ميل" أن نحو ثلثيْ حالات كورونا التي جرى نقلها إلى المستشفى في إنجلترا، خلال الأسبوعين الماضيين؛ كانت بسبب مرض مختلف.

وتساءل: هل هم مصابون بفيروس كورونا؟ هل أُدخلوا إلى المستشفيات بسبب الفيروس أم أنهم تعرضوا لكسر في أرجلهم وظهرت نتائج الاختبار "إيجابية"؟!

ومع تفشي المتحور "أوميكرون"؛ حيث ارتفعت الإصابات إلى ما يزيد على 100 ألف في بريطانيا؛ يقول خبراء: إن دخول حالات كورونا المزعومة إلى المستشفيات سيرتفع.

وتفاقم الجدل في بريطانيا بشأن شفافية أرقام المصابين، مع اعتراف اللجنة العلمية الاستشارية للحكومة البريطانية، بأن مصابين في مصحات عقلية، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، جرى إضافتهم إلى أرقام المصابين الذين يجري إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الوباء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,908
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

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