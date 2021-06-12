حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة

"المدني" يكافح الحريق ويحول دون انتشاره.. ولا إصابات

تباشر الآن آليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وتحديدًا في قرية السرفة بالخزمر، حريقًا متطورًا وقع في مرتفعات جبلية.

وتتولى فِرَق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.

وبحسب المصدر؛ فإن الحريق لم ينتجُ عنه أي إصابات، ولله الحمد.