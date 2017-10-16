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في الليث.. مواطن يرفض استلام جثة ابنه المتوفى في حادث بحجّة وجود شبهة جنائية

قال لـ"سبق": لدي شهود عيان يثبتون الواقعة

رفض مواطن بمحافظة الليث، استلام جثة ابنه المتوفى في حادث مروري مساء أمس، على طريق (غميقة - الليث)، وذلك بحجة وجود شبهة جنائية كانت سببًا في وقوع الحادث.

وفي التفاصيل: فإن شابًّا في العقد الثالث من العمر، قد تعرض مساء أمس، لحادث مروع على طريق (غميقة - الليث) بعد اصطدامه بعمود إنارة؛ مما نتج عنه تحول جثمانه إلى أشلاء متناثرة على الطريق.

وقد باشر الحادث الجهاتُ المعنية ممثلة في دوريات الشرطة والمرور، وسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي؛ حيث تم نقل الجثمان لمستشفى الليث العام.

وقال والد المتوفى لـ"سبق": إنه "رفض استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية، كانت سببًا في تعرُّضه للحادث الذي نتج عنه وفاته"، مؤكدًا أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك.

وطالب والد المتوفى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبّبين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

الجدير بالذكر أن الشاب المتوفى كان قد تعرض العام الماضي للإصابة بطلق ناري في اليد اليمنى؛ مما سبب له إعاقة دائمة في الكتف والكوع، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته مساء أمس، ووالده يطالب بمحاسبة من أطلق النار على ابنه، إلا أن المعاملة لا زالت قيد التحقيقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الليث.. مواطن يرفض استلام جثة ابنه المتوفى في حادث بحجّة وجود شبهة جنائية
سبق

رفض مواطن بمحافظة الليث، استلام جثة ابنه المتوفى في حادث مروري مساء أمس، على طريق (غميقة - الليث)، وذلك بحجة وجود شبهة جنائية كانت سببًا في وقوع الحادث.

وفي التفاصيل: فإن شابًّا في العقد الثالث من العمر، قد تعرض مساء أمس، لحادث مروع على طريق (غميقة - الليث) بعد اصطدامه بعمود إنارة؛ مما نتج عنه تحول جثمانه إلى أشلاء متناثرة على الطريق.

وقد باشر الحادث الجهاتُ المعنية ممثلة في دوريات الشرطة والمرور، وسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي؛ حيث تم نقل الجثمان لمستشفى الليث العام.

وقال والد المتوفى لـ"سبق": إنه "رفض استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية، كانت سببًا في تعرُّضه للحادث الذي نتج عنه وفاته"، مؤكدًا أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك.

وطالب والد المتوفى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبّبين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

الجدير بالذكر أن الشاب المتوفى كان قد تعرض العام الماضي للإصابة بطلق ناري في اليد اليمنى؛ مما سبب له إعاقة دائمة في الكتف والكوع، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته مساء أمس، ووالده يطالب بمحاسبة من أطلق النار على ابنه، إلا أن المعاملة لا زالت قيد التحقيقات.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
04:39 PM

في الليث.. مواطن يرفض استلام جثة ابنه المتوفى في حادث بحجّة وجود شبهة جنائية

قال لـ"سبق": لدي شهود عيان يثبتون الواقعة

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عوض الفهمي - الليث
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15,622

رفض مواطن بمحافظة الليث، استلام جثة ابنه المتوفى في حادث مروري مساء أمس، على طريق (غميقة - الليث)، وذلك بحجة وجود شبهة جنائية كانت سببًا في وقوع الحادث.

وفي التفاصيل: فإن شابًّا في العقد الثالث من العمر، قد تعرض مساء أمس، لحادث مروع على طريق (غميقة - الليث) بعد اصطدامه بعمود إنارة؛ مما نتج عنه تحول جثمانه إلى أشلاء متناثرة على الطريق.

وقد باشر الحادث الجهاتُ المعنية ممثلة في دوريات الشرطة والمرور، وسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي؛ حيث تم نقل الجثمان لمستشفى الليث العام.

وقال والد المتوفى لـ"سبق": إنه "رفض استلام جثمان ابنه بسبب وجود شبهة جنائية، كانت سببًا في تعرُّضه للحادث الذي نتج عنه وفاته"، مؤكدًا أن لديه شهود عيان يشهدون بذلك.

وطالب والد المتوفى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبّبين في وفاة ابنه في حال أنه تمت إدانتهم.

الجدير بالذكر أن الشاب المتوفى كان قد تعرض العام الماضي للإصابة بطلق ناري في اليد اليمنى؛ مما سبب له إعاقة دائمة في الكتف والكوع، ومنذ ذلك الحين وحتى وفاته مساء أمس، ووالده يطالب بمحاسبة من أطلق النار على ابنه، إلا أن المعاملة لا زالت قيد التحقيقات.

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