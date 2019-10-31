أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني للمرتبة الحادية عشرة.
"الزهراني" للمرتبة الـ11 في بلدية جدة
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني للمرتبة الحادية عشرة.
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"الزهراني" للمرتبة الـ11 في بلدية جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-31
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:08 PM
"الزهراني" للمرتبة الـ11 في بلدية جدة
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قراراً بترقية وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني للمرتبة الحادية عشرة.
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