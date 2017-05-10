النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لا ينتقل بالطعام.. كورونا يحتاج لحامل بشري أو حيواني ليتكاثر

محلول الخل المخفف بالماء لغسل الفاكهة والخضروات

أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدم وجود أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الهيئة، أن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء؛ لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء؛ لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضروات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان الطعام.

جاء ذلك ضمن حملة إرشادية جديدة للهيئة؛ لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد عند التعامل مع المواد الغذائية؛ سواء عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق تحضيرها بشكل آمن.

وأكدت الحملة، أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة -ومن ضمنها فيروس كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

ونصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضروات، لزيادة الطمأنينة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لا ينتقل بالطعام.. كورونا يحتاج لحامل بشري أو حيواني ليتكاثر
سبق

أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدم وجود أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الهيئة، أن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء؛ لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء؛ لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضروات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان الطعام.

جاء ذلك ضمن حملة إرشادية جديدة للهيئة؛ لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد عند التعامل مع المواد الغذائية؛ سواء عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق تحضيرها بشكل آمن.

وأكدت الحملة، أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة -ومن ضمنها فيروس كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

ونصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضروات، لزيادة الطمأنينة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:01 PM

لا ينتقل بالطعام.. كورونا يحتاج لحامل بشري أو حيواني ليتكاثر

محلول الخل المخفف بالماء لغسل الفاكهة والخضروات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,551

أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عدم وجود أي دليل على إمكانية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الأغذية، أو عملية تغليفها.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ذكرت الهيئة، أن الفيروسات التاجية لا تستطيع العيش أو التكاثر في الغذاء؛ لكونها تحتاج إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء؛ لافتة إلى أن غسل الفاكهة والخضروات بالمياه النظيفة، كافٍ لضمان الطعام.

جاء ذلك ضمن حملة إرشادية جديدة للهيئة؛ لتوعية المستهلكين بسبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد عند التعامل مع المواد الغذائية؛ سواء عن طريق شرائها أو تسلمها من مندوب خدمة التوصيل، أو طرق تحضيرها بشكل آمن.

وأكدت الحملة، أن طريقة انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عامة -ومن ضمنها فيروس كوفيد 19- تكون عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

ونصحت الهيئة باستخدام محلول الخل المخفف بالماء (10 مل خل لكل لتر ماء)، عند غسل الفاكهة والخضروات، لزيادة الطمأنينة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,992
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,259
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,181

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة