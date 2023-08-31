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تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً

حرّرت 31 مخالفة.. في إطار التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر أغسطس 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، ومحال المستلزمات المدرسية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة ومباشرة 45 بلاغاً.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر أغسطس 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، ومحال المستلزمات المدرسية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة ومباشرة 45 بلاغاً.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:31 PM

تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً

حرّرت 31 مخالفة.. في إطار التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طريف
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نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر أغسطس 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، ومحال المستلزمات المدرسية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة ومباشرة 45 بلاغاً.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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